En Perú Libre no solo se está a la espera de la proclamación de resultados de la segunda vuelta y la instalación del nuevo Parlamento, pues también se avecina el I Congreso Nacional 2021 del partido. Este ha sido convocado para el sábado 24 de julio en la Casa del Maestro y difundido por Vladimir Cerrón, secretario general de la agrupación que se reunió la noche del martes con el candidato presidencial Pedro Castillo. Entre los puntos de la agenda se incluyen las “expectativas, objetivos y metas irrenunciables” del eventual gobierno.

Pareciera que la presencia de Cerrón anoche en el inmueble que alberga a Castillo en Breña buscó pasar por inadvertida, debido a que el dirigente ingresó y salió en un vehículo de lunas polarizadas y luego se le vio ingresando raudamente al local partidario en la cuadra 1 de la avenida Brasil. Fuentes cercanas a la cúpula del lápiz no precisaron lo abordado en la cita en la que también estuvo Dina Boluarte, pero señalaron como temas coyunturales las propuestas para el Gabinete Ministerial, el próximo congreso partidario y la agenda legislativa.

“Vladimir Cerrón no puede estar ausente en estas grandes decisiones. Él tiene su lugar como secretario general del partido”, dijo una de las fuentes. De otro lado, consultado al respecto por El Comercio, el miembro del equipo técnico Hernando Cevallos, consideró que no está fuera de lugar algún encuentro entre Castillo y el exgobernador regional de Junín: “El señor Cerrón es el secretario general de Perú Libre, así que entiendo que deben tener opiniones que intercambiar”.

Durante la jornada de este miércoles, Pedro Castillo ha seguido sosteniendo reuniones. Esta vez en el local partidario del Centro de Lima con delegaciones de distintas organizaciones sociales del país; representantes del Frente Amplio, Somos Perú y de la bancada electa de Perú Libre.

Consultado por la prensa a su salida del encuentro, Alex Paredes, vocero de la electa bancada del lápiz, manifestó que tanto Castillo, como Cerrón tendrían que responder sobre la eventual participación del último en el gobierno.

“Al doctor Vladimir Cerrón no se puede dejar de mencionar. Él es el máximo dirigente, secretario nacional de Perú Libre. Entonces, él tiene tareas orgánicas que realizar. La reunión con Pedro Castillo es lo que corresponde”, manifestó. Cabe recordar que el docente ha manifestado anteriormente que al líder partidario “no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado”.

En el caso de Somos Perú, participaron de la cita –que duró media hora– el portavoz de la electa bancada, José Jerí, y la presidenta de la agrupación, Patricia Li. El primero comentó a este Diario que se trató de una reunión de coordinación, pero no sobre la Mesa Directiva del Congreso.

“Sí coincidimos y ratificamos esa coincidencia en tres temas: reactivación, salud y economía. No hemos tocado otro tema más allá de eso. En esos temas giró la primera reunión con él. Con algunos congresistas de Perú Libre ya nos hemos reunido en diferentes ocasiones […] Ha sido una primera reunión de coordinación preliminar, de conocernos. Pedro Castillo manifestó su preocupación para que se genere la gobernabilidad necesaria”, contó Jerí.

El congreso de “metas irrenunciables”

La otra reunión que albergará a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón es el congreso partidario del 24 de julio, a cuatro días del cambio de mando, Perú Libre ha puesto en agenda 4 temas: evaluación y conclusiones del proceso de elecciones generales 2021, donde como ponente aparece Vladimir Cerrón; “expectativas, objetivos y metas irrenunciables del gobierno de Perú Libre”, con una exposición de Pedro Castillo; “responsabilidades y metas del partido en la recolección de firmas para el referéndum”, en el marco de la propuesta de la asamblea constituyente; y la participación de la organización en las elecciones regionales y municipales del 2022.

Convocatoria al congreso partidario de Perú Libre para este 24 de julio





La convocatoria es para militantes, dirigentes, autoridades de elección popular e invitados con “trayectoria notoria”. ¿Pero cuáles serían esas metas irrenunciables? Entre representantes del partido, la bancada y el equipo técnico hay distintas perspectivas.

Entre los electos congresistas y docentes más cercanos a Pedro Castillo hay cautela al respecto. El vocero de la electa bancada, Álex Paredes, manifestó a El Comercio desconocer a qué se refiere el partido con “metas irrenunciables”.

“Para mí lo irrenunciable es lo que se le ha dicho a la población. Y si eso no se va a poder hacer, hay que decirle a la población por qué no se puede hacer […] Esas promesas, para ser materializadas, te ponen un escenario real y objetivo. Y se constata: ¿es posible o no? Y si no es posible, hay que salir a la calle y decir: no es posible”, señaló.

Entre dichos objetivos, consideró, se tendría que incluir la conformación de una asamblea constituyente para una nueva Constitución y otras promesas realizadas en la campaña. “El derecho humano a la salud y eso pasa por dar primero los recursos. El segundo elemento tiene que ver el derecho humano a la educación, que ya se tiene un derrotero, que es el artículo 16 modificado por este Congreso para que la educación empiece con el 6% del PBI. El otro tema tiene que ver con las alternativas para hacer una reactivación económica del país, pensando en el micro y pequeño empresario que ha sido perjudicado”, explicó.

Consultado por si las “metas irrenunciables” son propuestas por Castillo o planteadas desde la dirigencia de Perú Libre, sentenció: “Nosotros respetamos lo que pueda decir el partido, si esas llamadas metas irrenunciables, que no las conocemos, son de beneficio de la población y son posibles hacerlas desde el campo legal. Porque no basta con decir: para mí es esto. Hay que mirar la realidad también”.

Edgar Tello, quien junto a Castillo dirigió la huelga magisterial del 2017, indicó que las referidas metas deberán ser organizadas, debatidas y decididas en el congreso partidario. Consultado por si Castillo está de acuerdo con el término, respondió: “Es un tema de agenda que seguramente en el evento se va a tratar y se verá cuáles son los acuerdos a que ha llegado el partido”.

Germán Tacuri, también electo legislador y docente, sostuvo que una meta irrenunciable es gobernar para todos los peruanos y darles oportunidades. “Metas irrenunciables, que tenemos que respetar la Constitución tal como está y es parte de respetar el estado de derecho. Nosotros tenemos bien claro ese tema. Si hay que cambiar la Constitución, eso tendrá que consultarse al pueblo en su momento”, agregó.

Paredes y Tacuri no son afiliados a Perú Libre. Tello se inscribió en setiembre del 2020, como Castillo.

Por su parte, Hernando Cevallos, miembro del equipo técnico de cara al gobierno de Castillo y voceado como próximo ministro de Salud, dijo prever que, con metas irrenunciables, Perú Libre se refiere a principios, como la salud como derecho o la necesidad de avanzar en un proceso constituyente con consulta ciudadana.

Asimismo, negó algún condicionamiento desde el partido: “Hay objetivos que queremos resolver y que compartimos. Y por supuesto, los objetivos tienen metas. No sé si la palabra irrenunciable cabe, pero son compromisos que asumimos, porque entendemos que es necesario introducir profundos cambios en el país y conseguir derechos que la población necesita”.

Desde el frente de congresistas electos más cercanos al partido, Jaime Quito, portavoz alterno, indicó que si bien las metas serán trabajadas, debatidas y acordadas en el evento del 24 de julio, “el partido tiene todo el derecho de poder plantear sus metas, tareas. Es un partido que nace de las entrañas de pueblo y que ha demostrado que se puede hacer campaña sin millones”.

En palabras de Guido Bellido, electo legislador y secretario regional de Perú Libre en Cusco, las metas irrenunciables corresponden a un acuerdo: “Todos somos partido. Es un planteamiento consensuado del partido y el profesor Castillo es militante del partido”.

Consultado por cuáles serían esas metas, aseveró que se trata de la “ratificación” del ideario y programa con el que se presentó Castillo a la campaña. “Los dos son uno solo”, precisó respecto a dicho documento y el Plan Bicentenario que se emitió en la segunda vuelta. “Los 21 puntos que están desarrollados en el ideario. Eso va a ser producto del debate”, añadió.

En la misma línea se expresó Álex Flores, secretario regional de Ayacucho. “El candidato Pedro Castillo ha entrado con un programa que es del partido. Así que el partido y el virtual presidente llevan el mismo mensaje. Así que es parte del partido, pero también es parte del virtual presidente”, afirmó y descartó alguna imposición desde Perú Libre, pues el congreso partidario estaba previsto con anterioridad.

La asamblea constituyente, la nueva Constitución y el aseguramiento de derechos son temas ofrecidos en campaña que deben ser cumplidos, refirió también Flores. “Está el plan de gobierno de Perú Libre. Esas son las metas irrenunciables. Hemos ganado con ese plan de gobierno, el pueblo ha votado por ese plan de gobierno. Nosotros nos debemos al pueblo y tenemos que cumplir con el mandato de la población”, sentenció.

Las propuestas

Cabe recordar que en el plan de gobierno presentado por Perú Libre se incluyeron distintas propuestas, como la asamblea constituyente, una república federal, el financiamiento de campañas solo por militantes, un nuevo régimen económico del Estado, la industrialización de la hoja de coca con fines medicinales y nutricionales, la estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos.

También la eliminación progresiva del sistema privado de pensiones, la implementación de un sistema universal y gratuito de salud con 10% del PBI para su presupuesto, derogar la Ley de Reforma Magisterial, implementar un nuevo currículo nacional, regional y local; una ley que regule a los medios de comunicación; la elección y revocatoria de altos magistrados por voto popular; la revisión, regulación o anulación de tratados internacionales; tener un Estado revisor de contratos; entre otras iniciativas.

Mientras tanto, en el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, presentado en la segunda vuelta, se mencionan medidas urgentes para los primeros 100 días en ejes prioritarios referidos a la atención de la pandemia del coronavirus, la reactivación del empleo, el inicio de la “segunda reforma agraria”, el retorno “seguro y oportuno” a la educación presencial y, entre otros asuntos, la convocatoria a un referéndum para que la ciudadanía decida si se convoca a una asamblea constituyente.