La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el fiscal supremo encargado del despacho de la fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no asistieron el martes a la Comisión Permanente del Congreso, que los citó para que respondieran por la investigación preliminar anunciada contra los parlamentarios que participaron en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de la orden judicial que suspendía el proceso.

Barrios y Sánchez enviaron oficios a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, excusándose de asistir, como lo hicieron también ante el titular de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, que los citó el lunes por el mismo caso.

Las ausencias de Barrios y Sánchez provocaron los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión Permanente. “Es inaceptable. Deberían devolverles sus oficios y proceder como corresponde, de repente con una comisión investigadora o una denuncia constitucional”, dijo la congresista Martha Chávez (no agrupada). Pero la sesión fue levantada sin ningún acuerdo.

Ricardo Burga (Acción Popular) dijo que Barrios y Sánchez “no tienen el valor de enfrentarse al Congreso porque no tienen cómo sustentar esta aberración jurídica que ha cometido el PJ”. En tanto, Fernando Meléndez (APP) consideró que las inasistencias fueron un “desaire” al Parlamento. José Vega (UPP) y Enrique Fernández (FA) se pronunciaron en la misma línea.

Argumentos

Barrios informó que no asistiría porque responderá por escrito “a efectos que de manera clara y precisa quede sentada la posición institucional del PJ”. Agregó que, debido a la independencia con la que actúa cada juez, no puede pronunciarse sobre el contenido de la orden judicial. Sánchez dijo que no acudiría porque debe atender otros asuntos de la fiscalía.

