Conforme a los criterios de Saber más

A medida que se acerca la fecha para su instalación en el Legislativo, representantes de la bancada Perú Libre (PL) afinan el diálogo con distintos partidos políticos con representación en el próximo Congreso con miras a una Mesa Directiva multipartidaria.

Ayer, la sala Jorge Basadre del Palacio Legislativo fue el escenario, desde las 2 de la tarde, de una reunión con Carlos Zeballos, Raúl Doroteo y José Arriola, voceros de Acción Popular, así como con Enrique Wong, de Podemos Perú. Por parte de Perú Libre participaron el portavoz alterno Jaime Quito, Alex Flores, Guido Bellido, Edgar Tello y Segundo Quiroz.

Según dijo Quito a El Comercio, se trata de avances en el diálogo, aunque “con Acción Popular hay mayor acercamiento”. En tanto, Arriola manifestó que “todavía no hay humo blanco” y que si bien su partido podría definir su posición el sábado tras otra reunión, “nadie está hablando que [la mesa será] encabezada por Perú Libre, eso no está definido. Nosotros no hemos definido nada, estamos escuchando de todas partes y al final la bancada, que somos 16, tendremos la suficiente madurez y altura para ver qué es lo que más conviene, de acuerdo a la doctrina del partido”.

“Al final de cuentas, independiente de la ideología, la necesidad no tiene color político. Todo el mundo habla de gobernabilidad, lo que el Perú necesita es estabilidad, equilibrio”, agregó Arriola.

Electos congresistas de Perú Libre durante la reunión con pares de Acción Popular y Podemos Perú. (Foto: Perú Libre)

Bellido refirió que, además de su aliado Juntos por el Perú, Perú Libre también ha dialogado con Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado, mientras que el viernes se prevé una reunión con Alianza para el Progreso. “Vamos a conversar con todos. Pero acuerdos ya avanzados están con Acción Popular, Podemos y Juntos por el Perú. Hay grandes coincidencias y avances con Somos Perú y el Partido Morado”, aseguró.

En tanto, Wong no descartó que vaya a integrar la lista de Perú Libre para la Mesa Directiva. “Se está conversando en todo sentido, ver la posibilidad de formar una mesa de concertación, independientemente de quién esté al frente […] Estamos la forma de que haya concordancia. Independientemente de que vayamos o no en la mesa en el caso de Podemos Perú, lo que queremos es que haya gobernabilidad, que no haya enfrentamiento”, aseveró.

Él, Álex Flores y otros participantes explicaron que la reunión del martes en el Parlamento se dio, además, en el marco de las coordinaciones de la Junta Preparatoria del Congreso 2021-2026, que se instalaría este jueves.

Según resaltó Flores, por la cantidad de votos obtenida, a Perú Libre le corresponde la presidencia del Parlamento. “Es parte de los diálogos que se están dando. Pero, por supuesto, hay una predisposición bastante cordial. Es parte de los diálogos que se están dando para conformar la futura mesa directiva”, dijo sobre las reunión con Acción Popular y Podemos Perú.

Según los consultados y otras fuentes de PL, el partido baraja una nómina de siete nombres para encabezar una lista a la Mesa Directiva, de donde saldrá una terna final a ser discutida. Entre los aspirantes se encuentran Quito, Bellido, Flores, Quiroz y Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, líder del partido.

“Son avances, esperamos que se vayan concretizando por la gobernabilidad del país y tener un trabajo que permita los consensos, trabajar dentro del Parlamento”, agregó Jaime Quito.

Reunión de la bancada

Por la mañana y parte de la tarde, la Casa del Maestro, en el Cercado de Lima, albergó a unos 25 miembros de la electa bancada de Perú Libre para la realización de una de las reuniones ordinarias que realizan los martes y jueves.

“Más ha sido una reunión de análisis, una reunión ordinaria que tenemos. Estamos esperando que proclamen a Pedro Castillo y hacer algunos avances propios de las diligencias del Legislativo”, comentó Álex Flores.

En el encuentro se discutió principalmente sobre los plazos pendientes para la proclamación de resultados, el proceso de transferencia y la labor legislativa próxima.

“Se ha informado lo que se viene avanzando con las bancadas. Pero todavía no se ha llegado al estadío de elegir al representante de la bancada, porque no hemos concluido con las conversaciones”, apuntó a El Comercio Alex Paredes, vocero de Perú Libre.

Electos congresistas de Perú Libre antes de ingresar a la Casa del Maestro para la reunión del martes. Entre ellos, Guillermo Bermejo (al medio, pantalón azul). (Foto: Hugo Curotto / GEC)

Respecto de la las posturas internas sobre la asamblea constituyente y la Nueva Constitución que plantea Perú Libre, manifestó: “Hay opiniones y opiniones, pero en algo se coincide. Se le dijo a la población una nueva Constitución y eso se tiene que honrar. Ahora se tiene que ver el mecanismo, el medio, el camino, en conformidad al estado de derecho. Nada se va a hacer a espaldas de lo que significa el ordenamiento jurídico”.

En tanto, expresó que a la bancada le preocupa la demora de la proclamación de resultados finales, porque ello acorta el proceso de transferencia, en el que el grupo ha designado a una comisión de seguimiento y participación. “Sobre la base de cómo se encuentre el país, vamos a delinear las políticas que se tengan que realizar en el Ejecutivo y de qué manera el Legislativo va a solidificar esas políticas de Estado que se van a tener que determinar”, sentenció.

Por la noche del martes, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón se reunieron en el inmueble que alberga al docente en Breña. Luego, Cerrón fue visto ingresando al local del partido en la cuadra 1 de la Av. Brasil.

Vladimir Cerrón ingresando al local de Perú Libre en Breña la noche del martes tras reunión con Pedro Castillo en inmueble ubicado en el mismo distrito limeño. (Foto: Hugo Perez / GEC)

VIDEO RECOMENDADO:

JEE de Chota proclamó resultados descentralizados este martes