Los Olivos: Urresti encara a informales durante operación contra ambulantes

Un nuevo incidente entre el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, y varios ambulantes informales se produjo esta mañana en el asentamiento humano Armando Villanueva.

Como se muestra en las imágenes presentadas por Canal N, Urresti y varios agentes de Serenazgo encararon a un numeroso grupo de personas, quienes según el funcionario municipal se tratan de cobradores de cupos.

En el video difundido por dicho medio se observa cómo Daniel Urresti se acerca a uno de ellos y le dice "pégame pues".

Entre el grupo de personas que se enfrentó a los agentes municipales habían varios que llevan palos y botellas, mientras que los serenos intentaban para calmarlos.

Al respecto, Urresti aseguró que los enfrentamientos empezaron cuando se intentó intervenir una zona de comercio de artículos robados. Debido al ataque de los informales, tres agentes resultaron heridos: una fiscalizadora resultó con el rostro ensangrentado por una piedra y tres agentes sufrieron policontusiones.



"Nos hemos enfrentado a la mafia que cobra cupos y 'chalequea' a la zona conocida como La Cachina. Ellos quieren que regrese este mercado donde se vende cosas robadas. Yo, sin ninguna protección. me he puesto adelante de los que tiraban piedras y los he encarado a 10 centímetro de distancia, por eso los agentes han podido salir", indicó a Canal N.



