Oscar 2019: conoce hoy a las películas nominadas a los premios de la Academia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará la mañana de este martes la lista completa de nominados a los premios Oscar 2019. "Green Book", "A Star is Born" y la mexicana "Roma" llegan como las favoritas para aspirar a la categoría principal de la gala: la de Mejor película.



Los comediantes Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish") serán los encargados de hacer la lectura de la lista oficial en una ceremonia que comenzará a las 8:20 a.m. (hora de Perú, Ecuador, Panamá, México/ Zona ET).

Estas son las películas elegidas para la categoría principal:

Entre las voceadas en las predicciones previas a la lectura de nominados de los Oscar 2019 destacaban:

"A Star is Born"

"Roma"

"Green Book"

"BlacKkKlansman"

"Vice"

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite"

"A Quiet Place"

"If Beale Street Could Talk"



Y como posibles sorpresas:

"Crazy Rich Asians" o "Black Panther"