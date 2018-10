La cinta de suspenso "Once Upon a Time in Hollywood", dirigida por Quentin Tarantino, reunirá a grandes actores en los roles de icónicos personajes de la historia del cine. Uno de ellos será Sharon Tate, fenecida modelo y actriz que será interpretada por la australiana Margot Robbie.

Centrada en los asesinatos de la Familia Manson (ocurridos en agosto de 1969), la cinta aún se encuentra en proceso de rodaje, por lo que las filtraciones de imágenes se han hecho constantes.

Nuevas imágenes de Margot Robbie han sido propaladas esta semana en redes sociales.

Aunque ya se conocía el look de la actriz por sus fotografías en Instagram, las nuevas imágenes tomadas desde el set de grabación resaltan un detalle importante en la cinta. El personaje de Margot Robbie está embarazada.

Como es sabido, la ex esposa de Roman Polanski fue asesinada cuando tenía 8 meses de gestación, a solo dos semanas de dar a luz.

Quentin Tarantino dirigiendo a Margot Robbie desde el set de su nueva película #OnceUponInHollywood en el que ella interpreta a Sharon Tate embarazada! pic.twitter.com/t8L6v7dLk7 — CineMasPod (@cinemaspod) 11 de octubre de 2018

La película "Once Upon a Time in Hollywood" reunirá a grandes estrellas del cine como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Austin Butler, Tim Roth y Luke Perry, entre otros grandes actores de Hollywood..