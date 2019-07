"Spider-Man: Far From Home", ¿realmente introdujo el multiverso al MCU?

Marvel Studios junto a Sony Pictures estrenaron hace poco "Spider-Man: Far From Home", la película que forma parte del MCU y que tiene la enorme tarea de continuar el legado que dejó "Avengers: Endgame", la actual segunda película más taquillera en la historia del cine.

Hace algunas semanas, la compañía publicó un nuevo tráiler de la película lleno de spoilers de "Avengers: Endgame". Considerando que la película del Hombre Araña era una continuación directa de esta película, no fue sorpresa descubrir el motivo por el cual el tráiler demoró tanto tiempo en estrenarse.

Además de contar en el metraje lo que sucedió con Tony Stark y con los que volvieron a la vida luego del chasquido de Hulk, también se introdujo al nuevo villano de la cinta: Quentin Beck, mejor conocido como Mysterio e interpretado por Jake Gyllenhaal.

Pero lo que si agarró desprevenidos a todos fue el diálogo que tuvo cuando por fin Fury, Maria Hill, Mysterio y Spider-Man se reunieron en una base de operaciones. El entonces “aliado” reveló que él era parte de una dimensión paralela, dando a entender a todos que existiría el multiverso.

Esto provocó una alerta a todos los fans del MCU, quienes recordaron las palabras de "The Ancient One" en "Avengers: Endgame". Al parecer, la lucha entre Thanos, los Vengadores y la utilización de las Gemas del Infinito abrieron un multiverso, dando a su vez una infinidad de oportunidades narrativas.

¿Por qué Mysterio estaba diciendo esto si él es el maestro de las ilusiones y el engaño? Los lectores de los cómics apuntaron esto en los foros de Internet y muchos apostaron que todo era una mentira. ¿Lo era? Ahora que la película ya está en muchos cines del mundo, por fin se tiene una respuesta.

¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de "Spider-Man: Far From Home", su argumento y la historia principal en la que gira esta película.

¿MYSTERIO DE VERDAD REVELÓ UN MULTIVERSO?

Como se esperaba, Mysterio dijo mentiras durante toda su aparición en la pantalla grande. Él no era una persona de otro universo y tampoco existían los llamados "Elementales", monstruos que en teoría habían destruido el planeta natal de Quentin Beck.

La verdad era que todos eran ilusiones holográficas creadas por él y por un grupo de ex-trabajadores de Tony Stark, que juntos habían manipulado una serie de drones y realidad virtual para que todo parezca real.

Incluso, en un punto de la película Quentin Beck se burla de Fury y Peter Parker por creer la ridícula historia de que existían dimensiones múltiples, por lo que un imaginario multiverso no fue más que una carnada para que confíen en él.

Ahora, si bien esto significa que aún el multiverso no ha sido introducido en "Spider-Man: Far From Home", la idea del mismo sigue teniendo validez en el MCU, así que es posible que en las próximas películas se revele de manera oficial más información de los diferentes mundos existentes, si así lo planea Marvel Studios.