Grammy 2019: Shawn Mendes y Miley Cyrus en emocionante versión de "In My Blood"

Los artistas juveniles Shawn Mendes y Miley Cyrus se unieron para presentarse en los premios Grammy 2019 realizados el último domingo en Los Ángeles.

► Grammy 2019: todos los ganadores de la gala | FOTOS

► Grammy 2019: mira el desfile de los artistas por la alfombra roja | FOTOS

El cantante canadiense invitó a la ex Hannah Montana para interpretar juntos el tema de Mendes, "In My Blood"

El músico subió al escenario para la segunda presentación de la noche, tocando el piano mientras entonaba su canción nominada al Grammy. Luego continuó tocando con su guitarra antes de unirse a Cyrus. Las estrellas cerraron la actuación con un abrazo.

Los seguidores de ambos empezaron a especular sobre este dueto después de la publicación de Cyrus en Instagram el 6 de febrero, donde ella mostraba imágenes de sus ensayos para el Grammy 2019. En una fotografía aparecía la guitarra de Mendes en el fondo. Poco después revelaron el misterio.