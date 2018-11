Rombai: conversamos con el grupo de cumbia-pop durante su visita por Lima

Es bastante probable que te hayas topado con uno de sus temas en alguna oportunidad. Los videoclips de sus canciones –"Locuras contigo" (2014), "Yo te propongo" (2015) y "Cuando se pone a bailar" (2017)– acumulan más de 200 millones de reproducciones en YouTube y se convirtieron en los himnos de fiesta de más de un adolescente y las nuevas generaciones.

Rombai, la banda de fusión cumbia-pop liderada por el uruguayo Fernando Vázquez, llegó a Lima para promocionar su nuevo sencillo "Me voy" y, además, presentar a las dos nuevas integrantes de la agrupación: Valeria Emiliani (Colombia) y Megumi Bowles (Bolivia), quienes se unieron al grupo a través de un cásting virtual que se realizó en redes sociales a inicios del 2018.

La nueva formación de Rombai

Por la historia del grupo formado a mediados del 2014 solo queda su vocalista (Vázquez), quien decidió empezar este año reconstruyendo Rombai desde cero y compara esta nueva etapa con la tercera temporada de una serie. "La primera temporada fue como un hobby, diversión. La segunda se puso más profesional. En la tercera, siento que se juntaron tres personas a dejarlo todo por su sueño. Ese es el espíritu que tiene la banda, ganas de salir adelante y saber que sí se puede triunfar haciendo cosas diferentes", afirma el intérprete.

–¿De dónde surgió la idea de tener representantes de países diferentes en la banda?

​Fernando Vázquez: La idea surgió a principios de año, teníamos en mente el querer sumar dos chicas al grupo. No se pensó puntualmente en que sean de un país, sino en hacer un cásting digital que brinde la oportunidad de que más gente se presente. De hecho, tuvimos a chicas de todas partes del mundo durante el proceso.



–Esta nueva versión de Rombai, de cierta manera, la domina el sexo femenino [en las voces].

​Megumi Bowles: Es único. Somos la única banda en todo el mundo con dos mujeres y un hombre. Tenemos una química muy linda.

FV: ¿Habría que chequear eso de que somos la única banda en el mundo con dos mujeres y un hombre? [risas].

MB: Hay de 5 integrantes, pero ninguna que esté conformada por dos mujeres y un hombre.



–Como cualquier otro artista, uno busca estar reinventándose todo el tiempo y lanzar cosas frescas al mercado. ¿Cómo fue el proceso de encontrar su nuevo sonido?

FV: Lo hemos trabajado muchísimo en lo que va del año. Hicimos muchos temas en los que fusionamos nuestra cumbia con todos los géneros posibles: urbano, trap, electrónica, dancehall o hasta funk brasilero. Hemos tenido un tiempo de creatividad largo porque creíamos que era uno de los factores en los cuales debíamos evolucionar. Sin perder la esencia de la cumbia en las canciones porque es nuestro diferencial en cuanto a todo lo que suena en la radio que es básicamente lo urbano. [...] No queríamos perder esa esencia, pero sí acercarnos a lo de hoy. El desafío de todos los artistas es saber reinventarse y evolucionar. "Me voy" es un tema bastante original porque la cumbia se fusionó con un poco de todo. Nos arriesgamos en ese sentido. Como también en el formato de lanzar una banda que tiene a dos chicas y a un chico en las voces.

–¿Se consideran pioneros en ese sentido? No en la fusión de géneros, sino en llamar la atención de las nuevas generaciones hacia la cumbia.

​FV: Uno escucha todo el tiempo lo urbano o el reguetón en la radio, piensa que los otros géneros no se escuchan y ya está. No es simplemente que "ya está", no se debe pensar así, hay músicos que intentan evolucionar los géneros para que se puedan acomodar al hoy y es difícil. Nosotros lo intentamos con la cumbia, no sé si somos los pioneros. Probablemente hay más grupos haciendo eso, pero sí es una idea que nos motiva mucho. El ser diferentes a lo que suena hoy, algo que puede salir bien o mal, pero nosotros estamos poniéndole todas las ganas para que el género siga creciendo.

Rombai y Ves Tal Vez cantan "Me Voy"

–Hoy en día, el éxito de la música se tiende a medir con 'likes' y reproducciones en videos.

​MB: Las redes sociales son una manera de exponernos y que la gente nos conozca, no solo por la música sino como personas. Lo que hay detrás de una canción o artista. Para nosotros, es más como una herramienta para sentirnos cercanos. [...] Los 'likes' y todo eso solo son números. Para mí, las redes sociales se tratan más de estar cerca a ellos [los fanáticos].

–Rombai pasó por diversos cambios respecto a sus integrantes en los últimos años. Fer, ¿qué aspectos buscabas en las nuevas voces? Imagino que con todas las idas y vueltas del grupo (desacuerdos legales y separaciones) debe ser complicado empezar desde cero y depositar tu confianza en nuevos miembros.

FV: Soy una persona a la que le gusta mucho armar proyectos, trabajar con personas, unir a gente talentosa y que pase algo maravilloso. Eso lo que me gusta hacer, por más de que algunas cosas tuvieron éxito y otras no tanto. [...] En los grupos hay seres humanos que tienen que convivir, aparecen roces y diferencias. Espero haber aprendido todo este tiempo que he trabajado en grupo y no volver a cometer los mismos errores. Ahora, con las chicas tenemos muy buena comunicación y química, por sensación me parece que arrancamos con el pie derecho. [...] Se trata de un resurgir de la banda, algo que sentía necesario porque los tiempos de la música hoy son muy rápidos. Lo que gustó ayer, puede dejar de gustar hoy y así. Todo el tiempo hay que estar reinventándose. No hay que sentirse mal cuando estás abajo, se tratan de momentos y etapas de un trabajo. [...] Hay algo de la música que me motiva muchísimo y es que siempre estás a una canción de encontrar el éxito que tanto estabas buscando.



–Compararon todo lo que le pasó al grupo con las diversas temporadas de una serie. ¿Qué es lo que se viene en esta tercera entrega?

FV: [risas] La primera fue como un hobby, diversión. La segunda se puso más profesional. En la tercera, siento que se juntaron tres personas a dejarlo todo por su sueño. Ese es el espíritu que tiene la banda, ganas de salir adelante y saber que sí se puede triunfar haciendo cosas diferentes. El espíritu de hoy es el de lucha.



​Rombai tendrá un 'showcase' hoy en Noise de Barranco (Plaza Butters 291).