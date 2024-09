iOS 18 ha aterrizado con una transformación impresionante. El sistema operativo de Apple sigue sorprendiendo a millones de usuarios en todo el mundo, no solo con la llegada de Apple Intelligence, sino también por su estética mejorada, que te permite modificar el color de tus íconos.

Entre las funciones más llamativas, destacan los nuevos wallpapers, la opción de hacer vibrar tu iPhone al ritmo de la música, la posibilidad de programar mensajes en iMessage, y la adición de más botones y widgets en el centro de control.

Además, se han descubierto nuevas herramientas que te dejarán asombrado. Así que toma tu iPhone y sigue este tutorial. Recuerda que estos pasos no están disponibles si has descargado iOS 17.7.

Cómo descargar iOS 18 en tu celular iPhone

Si todavía no lo has hecho, qué estás esperando. La mayoría de los dispositivos iPhone están preparados para soportar iOS 18, así que no dudes en hacerlo si es que tu smartphone está preparado para la actualización:

Lo primero será ingresar a Configuración de tu iPhone.

Allí anda a General y luego busca la opción de “Actualización de software”.

A continuación, deberás bajar y encontrar la pestaña de “También disponible”.

Finalmente, descargar iOS 18, acepta las condiciones de uso, y listo.

Cuando culmines, tu teléfono re reiniciará y podrás empezar a emplear iOS 18 sin problemas. Recuerda que es posible que tu celular se caliente, menciona Apple.

La última actualización del sistema operativo de iPhone llega con funciones de inteligencia artificial

Estas son las funciones ocultas que tiene iOS 18 en tu iPhone

Pausar cuando grabas: esta es una herramienta que estaba pidiendo a gritos los usuarios de los iPhone. Ahora se ha vuelto una realidad. Cuando le des grabar a un video, solo tienes que tocar el botón de “Pausa” y listo. Reanúdalo cuando quieras.

Calculadora científica: No solo tienes la calculadora normal, sino también se le introduce una calculadora científica para que puedas hacer esas operaciones matemáticas que tanto te traen problemas. Solo tienes que ingresar a la app y pulsar en el icono de la esquina inferior. Allí puedes elegir entre "Científica", "Notas matemáticas" y "Convertir".

Contestar una llamada o rechazarla moviendo la cabeza: Para eso es necesario tener unos AirPods. Cuando te los pongas, entra a Configuración, luego anda a AirPods y anda a gestos con la cabeza. Actívalo y listo, ahora cuando recibas una llamada podrás decir que "sí" si deseas contestar, y "no" en caso de rechazarla.

La calculadora científica y la opción de pausar un video generan felicidad en los Applelover. (Foto: Mag)

Nueva galería de fotos: esta aplicación resulta demasiado confusa para muchos, pero ahora Apple quiere mostrarte tus imágenes por temática: fotos del día, fotos del mes pasado, eventos, personas que aparecen en tus fotos, etc.

Grabación de llamadas: Cuando hagas una llamada y contestes, verás un botón en la esquina superior de la comunicación. Presiónalo y ya podrás grabar una llamada con tu iPhone. Eso sí, la otra persona sabrá que se está registrando todo.

¿Qué pasa si no quiero tener iOS 18? ¿Se puede regresar a iOS 17?

La respuesta es sí. Apple te brinda una opción para poder regresar a la anterior versión de su sistema operativo, aunque solo tienes que contar con iTunes en la computadora. Sin embargo, si no tienes una a la mano y deseas hacerlo por ti mismo, entonces realiza estos pasos:

Haz una copia de seguridad: Ve a iCloud y transfiere tus fotos, videos y documentos. Si no quieres llenar tu espacio en la nube, conecta tu iPhone a la PC y corta las fotos grandes.

Ve a iCloud y transfiere tus fotos, videos y documentos. Accede a Ajustes: En tu iPhone, dirígete a Ajustes > General y busca “Transferir o restablecer iPhone” .

En tu iPhone, dirígete a y busca . Borra contenido: Toca “Borrar contenido y configuración” . Ingresa tu código de 6 dígitos. Este proceso tomará aproximadamente 5 minutos.

Toca . Ingresa tu código de 6 dígitos. Este proceso tomará aproximadamente 5 minutos. Deja reposar tu iPhone: Durante el proceso, puede calentarse, así que colócalo en un lugar ventilado.

Durante el proceso, puede calentarse, así que colócalo en un lugar ventilado. Configura tu ID: Una vez que se complete el proceso, vuelve a configurar tu ID .

Una vez que se complete el proceso, vuelve a . Actualiza a iOS 17.7: Ve a Configuración > General > Actualización de software y selecciona iOS 17.7.

