Varios usuarios descargaron iOS 18 en los últimos días, con la finalidad de obtener Apple Intelligence. Sin embargo, grande fue su sorpresa de que esta última actualización no venía con la inteligencia artificial, ello debido a que todavía no está preparada del todo.

Parece que Apple quiere guardar la sorpresa y espera lanzar su IA con la llegada de iOS 18.1. ¿Cuándo llega? Ya se sabe la fecha exacta en la que se producirá ese cambio. Sin embargo, cabe precisar que no todos los usuarios podrán emplear Apple Intelligence debido a que no será compatible con su equipo.

Por ejemplo, solo los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max serán los únicos terminales antiguos capaces de ejecutar la inteligencia artificial. El resto de terminales no podrán usarla debido a que no cumplen con los requisitos básicos.

Qué es Apple Intelligence y qué diferencias hay con otras inteligencias artificiales

Apple Intelligence, a diferencia del resto como ChatGPT, Luzia, Pi Asistente, entre otros, es la inteligencia artificial exclusiva de Apple que tiende a interactuar de forma muy similar a un humano, permitiéndote conversar como si hablaras con una persona real. Aprende de ti mediante modelos de escritura para perfeccionarse.

A través de Apple Intelligence podrás crear Genmojis o fotos de perfil basadas en las características que describas. Todo esto lo hace en menos de 2 segundos. Además, tienes la capacidad de borrar objetos de tus fotos e interactuar con un nuevo encendido de Siri.

Apple Intelligence se presentó por primera vez el 10 de junio de 2024 en el evento WWDC 2024 y llegará con iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia en dispositivos específicos.

Cuándo llegará Apple Intelligence

Al igual que los usuarios que descargaron la beta de iOS 18, Apple Intelligence llegará a los iPhone de Estados Unidos a mediados de octubre, principalmente con actualización de iOS 18.1.

Mientras que en diciembre de este año, con iOS 18.2, Apple Intelligence podrá usarse en más países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Reino Unido. Esta te ayudará, sobre todo, a usar la función Image Playground, misma que te permite crear imágenes con las descripciones que le pidas. Incluso, se espera que con esta versión de software, Siri se integre a ChatGPT para que sea de fácil uso al momento de querer saber algún tipo de información.

En iOS 18.3 o iOS 18.4, actualizaciones que llegarán luego de Navidad, específicamente entre enero y marzo del 2025, es posible que Apple Intelligence ya se encuentre en otros idiomas: español, francés, italiano, chino, alemán.

Quiénes no podrán usar Apple Intelligence en sus iPhone

Los usuarios de Japón y la Unión Europea no podrán ejecutar Apple Intelligence en sus iPhone debido a que existen restricciones y leyes que ponen límites a la inteligencia artificial y al desarrollo de nuevas tecnología basadas en IA.

Asimismo, los usuarios que tengan un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, e inferiores, tampoco podrán usar la IA debido a que sus equipos no son compatibles. Para ello te dejamos los requisitos que debes cumplir:

Contar con el procesador A17 o superior.

Tener más de 6 GB de RAM en tu dispositivo móvil.

Contar con espacio suficiente de almacenamiento para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Que tu país no tenga demasiadas restricciones para la ejecución de Apple Intelligence.

