¿Una amenaza llegó para Jimmy en “Al fondo hay sitio”? Mientras el hijo menor de Charo se encuentra estudiando un diplomado en México, un nuevo asistente de cocina llegó al Francesca’s. Se trata de Salvador Ocampo, quien fue convocado por Diego Montalbán para apoyar directamente a Alessia. Como era de suponerse, su contratación fue con doble intención: trabajar en el restaurante y lograr que su hija se olvide de su enamorado. ¿Los planes del chef resultarán como los planeó? Aunque por parte de la muchacha no hay intención de fijar sus ojos en otra persona que no sea su pareja, lo cierto es que está quedando deslumbrada con el desempeño de su compañero. Pero ¿quién es el actor que está detrás de este personaje? En esta nota, te damos datos sobre Carlos Thornton.

En la trama, el primer momento en el que vimos al joven cocinero se dio cuando Alessia ingresó a la cocina y se asombró de su presencia, pues no esperaba que llegara tan rápido el reemplazo de los dos compañeros que dejaron sus puestos. Tras cruzar unas breves palabras, él le comenta su gran admiración a Diego y también a ella por haber ganado una estrella Chibilín, luego prepara lo solicitado, dejando una buena impresión en la joven, quien le pide que arriesgue más, algo que hace cuando le prepara un plato especial a Montalbán.

En "Al fondo hay sitio", el momento en el que Salvador (Carlos Alonso Thornton) se pone nervioso por saber qué tal le parece su plato a Alessia, quien quedó maravillada con el sabor (Foto: América TV)

1. DATOS PERSONALES DE CARLOS THORNTON

Nombre completo: Carlos Alonso Thornton

Carlos Alonso Thornton Lugar de nacimiento: Lima, Perú

Lima, Perú Nacionalidad: Peruana

Peruana Cumpleaños: 2 de septiembre

2 de septiembre Año de nacimiento: 1999

1999 Edad: 25 años

25 años Instagram: @carlosathor

El joven actor Carlos Alonso Thornton roba suspiros en sus seguidores de redes sociales (Foto: @andreasemperteguimalca / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES CARLOS THORNTON?

Carlos Alonso Thornton es un joven actor que se está haciendo un nombre en el mundo de la actuación. Es hijo de un conocido actor peruano.

3. ¿QUIÉN ES EL PAPÁ DE CARLOS THRONTON?

Tal como su apellido paterno lo indica, aunque también su nombre, él es hijo del reconocido actor y presentador peruano Carlos Thornton, quien formó parte de exitosas producciones como “Gorrión” (1994), “Obsesión” (1996), “Torbellino” (1997), “Mil oficios” (2002-2003), “Besos robados” (2004), “Luz de luna 2″, por citar algunos títulos.

Mirando con ternura a una de sus mascotas (Foto: Carlos Alonso Thornton / Instagram)

4. FORMACIÓN ACTORAL DESDE NIÑO

Desde que era un niño, Carlos Alonso Thornton se formó para ser actor, algo que siguió en su adolescencia. Tuvo entrenamiento básico para teatro con Toño Colán, además de tener a Ricky Tosso como su mentor en su taller de teatro.

5. SE FORMA COMO ACTOR EN UNA UNIVERSIDAD

Él estudió Teatro en la facultad de Artes Escénicas de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Una fotografía que subió a sus redes sociales en mayo de 2017 (Foto: Carlos Alonso Thornton / Instagram)

6. PRODUCCIONES EN LAS QUE ACTUÓ

Thornton formó parte de “Maricucha 2″, telenovela en la que tuvo el papel de Gregorio Landa Castro y actualmente “Al fondo hay sitio” como Salvador. También fue coprotagonista del cortometraje “Autómatas” de la Universidad de Lima.

7. ES PARTE DE UNA BANDA

Carlos Alonso Thornton forma parte de la banda peruana de boleros modernos llamada Maceradoz. En el videoclip de la canción “La entrevista”, él es el protagonista.

8. ¿QUÉ INSTRUMENTOS TOCA?

Le encanta tocar instrumentos musicales, en especial la guitarra, el piano y el bajo.

9. ¿QUÉ DIJO DE SU INGRESO A “AL FONDO HAY SITIO”?

El actor está agradecido por haber sido elegido para formar parte de la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. “Me he sentido excelente. Todas las personas involucradas dan una energía espectacular. El ambiente de trabajo es increíble y hay una libertad creativa alucinante. Nos divertimos mucho y se progresa en el trabajo muy bien. Me he sentido muy cómodo y me han hecho sentir como en casa”, señaló a la web de América Entretenimiento.

Carlos Alonso Thornton mostró interés por la actuación desde que era pequeño (Foto: @maca.garciap / Instagram)