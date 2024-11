La tercera película de “Terrifier” ha dejado boquiabierto a todo el mundo, no sólo por su espeluznante trama, también por lo extremadamente grotescas que resultaron varias escenas, toda vez que provocaron reacciones extremas en los espectadores; y cómo no lograrlo, si se trató de un festín sangriento en la época más esperada del año: Navidad. Aunque Art el payaso se encargó de aterrorizar a todo aquel que se cruzó en su camino, él centró su mirada en Sienna Shaw, quien trataba de reconstruir su vida tras haber experimentado horrores en el pasado. Debido a que esta joven nos transmite todas sus emociones y sentimos en carne propia su pánico, te contamos quién interpretó a este personaje. En esta nota, conoce más sobre la actriz Lauren LaVera.

“Terrifier 3″ llegó a las salas de cine de Estados Unidos el 11 de octubre de 2024 y veinte días después, el 31 de octubre, a algunos países de Latinoamérica. En este nuevo filme, Art llega acompañado de una cómplice: Victoria Heyes para añadir un toque aún más oscuro a la historia.

Lauren LaVera en el papel de Sienna Shaw en "Terrifier 3" (Foto: The Coven / Cineverse)

1. DATOS PERSONALES DE LAUREN LAVERA

Nombre completo: Lauren LaVera

Lauren LaVera Lugar de nacimiento: Los Ángeles, Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 14 de junio

14 de junio Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 30 años

30 años Estatura: 1,65 m

1,65 m Instagram: @laurenlavera

@laurenlavera YouTube: @laurenlavera507

Además de recibir los aplausos de la gente por su interpretación, Lauren LaVera también roba suspiros (Foto: @jeffharrisphoto / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES LAUREN LAVERA?

Lauren LaVera es una actriz, artista marcial y doble de riesgo de cine y televisión. Es conocida por haber protagonizado las películas de terror “Terrifier 2″ y “Terrifier 3″. Asimismo, actuó en la serie “Iron First”.

3. ES EXPERTA EN ARTES MARCIALES

Desde que era una niña, ella se interesó por las artes marciales, por lo que practicó Taekwondo, Jūjutsu o Muay thai. Tiene dos cinturones negros, que recibió cuando tenía 12 y 15 años respectivamente.

"Lauren de 12 y 15 años recibiendo el 1er y 2do dan cinturón negro", recordó Lauren LaVera con unas imágenes en febrero de 2018 (Foto: @lindabirdnigro / Instagram)

4. TAMBIÉN PRACTICA BOXEO Y OTROS DEPORTES

También es experta en otros deportes, pues recibe entrenamiento en boxeo y kick boxing, así como manejo de armas (blancas y de fuego).

5. FUE DOBLE DE ACCIÓN

Antes de convertirse en una gran actriz, ella trabajó como doble de acción de Anya Taylor-Jo en la película “Split” (“Múltiple”, en español), de M. Night Shyamalan, del año 2016.

Aquí luciendo un vestido negro con el cabello recogido que realzan su belleza (Foto: Lauren LaVera / Instagram)

6. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Lauren LaVera debutó en 2017 en la película televisiva “Under the Flowers”. Gracias a su desempeño y conocimiento de artes marciales, también fue convocada para la serie “Iron First” ese mismo año. En 2018, tuvo una breve aparición en la película “The Middle of X”. En 2019, en los filmes “Clinton Road” y “Wetlands”. En 2020, en las series televisivas “MacGyver” y “Dispatches from Elsewhere”, así como el telefilme navideño “A Taste of Christmas”. Pero sin lugar a duda, el papel que la llevó a la fama fue Sienna Shaw cuando protagonizó “Terrifer 2″ y “Terrifier 3″.

Cualquier look le queda perfecto a esta talentosa actriz (Foto: Lauren LaVera / Instagram)

7. ¿CÓMO LLEGÓ A FORMAR PARTE DEL GÉNERO TERROR?

De acuerdo con LaVera, ella llegó a formar parte del género terror por una causalidad: “Fue una simple audición, como sacarse la lotería… y resultó ser horror”, contó a GQ México. Además, reconoció que le fascina el horror.

8. ¿LAUREN LAVERA TIENE PAREJA?

Sí. Laurn LaVera tiene pareja. Se trata de Andrea Canonico, a quien llama en sus publicaciones esposa. Se conocen desde 2012.

Lauren LaVera junto a su pareja a quien conoce hace más de una década (Foto: andronico374 / Instagram)