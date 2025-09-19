Luego de haber sido noticia en agosto porque Chris Pratt explicó el motivo por el que lo considera bueno dando regalos personalizados, Arnold Schwarzenegger ha vuelto a llamar la atención. Esta vez por la singular broma que hizo sobre su exesposa Maria Shriver. Para más detalles al respecto, lee esta nota por completo.

Resulta que el experimentado artista de 78 años asistió a la ceremonia de entrega de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de Chris Wallace, el jueves 18 de septiembre. El tema es que ahí llegó a hablar como uno de los invitados, y durante su discurso, recordó su divorcio.

El periodista estadounidense Chris Wallace (centro) posa junto a Arnold Schwarzenegger y Jay Leno durante la ceremonia de inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 18 de septiembre de 2025. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“A lo largo de mi vida, me han entrevistado miles y miles de periodistas”

“La razón por la que sé que (Chris Wallace) es un periodista fantástico es porque sé mucho sobre periodistas”, comenzó diciendo Arnold Schwarzenegger. “Imagínense, a lo largo de mi vida, me han entrevistado miles y miles de periodistas”, agregó.

Ya después de ello, mencionó a su exesposa y acabó generando un gran asombro. “No solo eso. También estuve casado con una periodista. La única diferencia entre Chris y María (Shriver) es que Chris nunca se ha llevado ni la mitad de mi dinero”, expresó en broma.

Arnold Schwarzenegger junto a su ahora exesposa Maria Shriver en la entrada de la librería de la Casa Blanca el 22 de febrero de 2009 para asistir a la cena de gobernadores de ese año. (Foto: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

¿Cuándo se casaron y se separaron Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver?

Por si no lo sabías, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se casaron en 1986 y se separaron en 2011, finalizando su divorcio en 2021. Ambos comparten cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. Pero ojo a esto, el actor también tiene otro hijo (Joseph Baena), quien nació a raíz de su romance con su ama de llaves Mildred Patricia Baena.

De acuerdo a People, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, pese a ya no tener una relación sentimental, se llevan bien. Tanto así que ambos no han tenido problemas en compartir momentos familiares. Por ejemplo, el 6 de septiembre asistieron a la boda de su hijo Patrick con Abby Champion, y no hubo ningún problema.

