Para Tom Holland comenzar el 2022 haciendo el reto de “Dry January” (Enero seco) se convirtió en el inicio de una odisea para lograr mantenerse sobrio. En el podcast Rich Roll, el actor que da vida a Spider-Man en la franquicia de Marvel compartió su lucha contra el alcoholismo.

Dry January es un conocido reto que se hace en Año Nuevo. Este consiste en evitar tomar alcohol durante el primer mes del año. Para Holland, este inocente reto fue una señal de que tenía problemas.

“No podía asimilar lo mucho que me costaba dejar de beber alcohol durante ese primer mes, y eso me asustó mucho”, confesó Holland. Ante lo difícil que le resultó mantenerse sobrio durante enero, decidió extender el reto hasta febrero.

Sin embargo, no fue más sencillo. “En todo caso, se volvió un poco más difícil. Empecé a entrar en pánico y a pensar: Maldita sea, tengo un problema con el alcohol”.

A ello se suma que Holland tuvo una “conversación perturbadora” con su médico sobre su hígado.

Tom Holland en la alfombra roja de Avengers: Infinity War (Foto: Anthony HARVEY / AFP)

Holland decidió mantenerse en reto por un tercer mes. En marzo, se comenzó a sentir un poco mejor, pero “todavía estaba luchando”. Así que se puso una nueva meta: llegar sobrio a su cumpleaños. La fecha límite era el 1 de junio.

“Si puedo pasar seis meses sin beber y entonces me habré demostrado a mí mismo que no tengo ningún problema. Simplemente soy joven y disfruto de una bebida”, se dijo a sí mismo.

Para junio, Holland comenzó a sentir los beneficios de dejar el alcohol. “Manejaba mejor las situaciones de estrés. Mi relación (con Zendaya) estaba mejor. Mi relación con mi familia estaba mejor. Mi relación con el trabajo estaba mejor”, explicó. Esa sensación lo motivó a llevar el reto a un año. Al cumplirse esta nueva meta ya había decidido que no iba a beber nunca más.

Zendaya y Tom Holland dieron vida a la pareja de Mary Jane y Peter Parker en la nueva saga de Spiderman. Luego varias películas juntos, el amor ficticio se volvió real luego de que dieran a conocer al mundo su nueva relación. (Foto: IG @tomholland2013)

El difícil ambiente de Hollywood y el apoyo de Robert Downey Jr.

La relación de Holland con el alcohol fue complicada, debido a que al ser un actor sentía que “siempre tenía una razón para beber”. El ambiente social del espectáculo lo hacían sentir incómodo. “Por eso me aferré a la bebida, porque enmascaraba esa inseguridad con estupidez”, indicó el actor que debutó como Spider-Man a los 19 años. “Solía ir a esas fiestas y decir: ‘No puedo hablar con alguien hasta que esté borracho’”.

Robert Downey Jr y Tom Holland durante la promoción de Dolittle. (Foto: Karwai Tang/WireImage/GettyImages)

Sin embargo, reconoció que tuvo suerte de tener un sistema de apoyo a su alrededor que evitó que las cosas se salieran de control.

Holland sostuvo que su compañero en Avengers, Robert Downey Jr, quien enfrentó sus propios demonios con las adicciones a finales de los 90, se convirtió “en un aliado” para él.