La miniserie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (en español: “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”) es la producción con la que Netflix expande la franquicia “Monster”, que inició con “The Jeffrey Dahmer Story” (”La historia de Jeffrey Dahmer”). Así, el famoso servicio de streaming ya ha anunciado a las estrellas que conforman el elenco de este thriller basado en hechos reales. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes del show? Pues, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos!

Vale precisar que, tal como lo indica el título, este proyecto se centra en los hermanos Lyle y Erik Menendez, quienes fueron condenados en 1996 por matar a sus padres.

En uno de los juicios más mediáticos de la historia estadounidense, ambos revelaron un oscuro caso que fue seguido de cerca por miles de espectadores. Por eso, no llama la atención que Ryan Murphy e Ian Brennan lo hayan elegido para trasladarlo a las pantallas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”?

1. Javier Bardem como José Menendez

Si quieres saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos empezar con uno de los protagonistas: José Menendez. Él era un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, quien fue asesinado el 20 de agosto de 1989.

Las personas condenadas por el crimen fueron sus hijos, Lyle y Erik, quienes declararon que habían sido sometidos a años de abusos sexuales por parte de su progenitor. No obstante, el juez desestimó estos testimonios.

Javier Bardem caracterizado como José Menendez en una escena de la serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Foto: Netflix)

El actor que interpreta al empresario es el español Javier Bardem, estrella ganadora del Óscar. A lo largo de su extensa carrera, ha participado en importantes proyectos, tales como “No Country for Old Men”, “Mar adentro”, “Collateral”, “Los lunes al sol”, “Airbag” y “Dune”.

Javier Bardem es José Menendez en la serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Foto: AFP)

2. Chloë Sevigny como Kitty Menendez

Kitty Menendez era la esposa de José y, por lo tanto, la madre de Lyle y Erik. Ella fue asesinada junto a su pareja en su mansión de Beverly Hills, aquel fatídico 20 de agosto de 1989.

En el juicio, la defensa de los hermanos aseguró que la mujer alentaba el comportamiento de su marido y que también ejercía violencia contra sus hijos. Sin embargo, estas declaraciones fueron desestimadas.

Chloë Sevigny caracterizada como Kitty Menendez en una escena de la serie “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Foto: Netflix)

La actriz que le da vida al personaje es la talentosa Chloë Sevigny, ganadora del Globo de Oro y del Spirit Award. En su filmografía, destacan los títulos “Zodiac”, “Melinda and Melinda”, “Boys Don’t Cry” y “Kids”.

Chloë Sevigny interpreta a Kitty Menendez, una de las protagonistas de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (Foto: Jimmy Choo)

3. Nicholas Alexander Chávez como Lyle Menendez

Lyle Menendez es el mayor de los dos hermanos. Fue arrestado el 8 de marzo de 1990 y, posteriormente, condenado por haber asesinado a sus padres portando una escopeta.

Nicholas Chavez caracterizado como Lyle en la serie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Foto: Netflix)

Está interpretado por Nicholas Alexander Chávez, en uno de los primeros papeles de su carrera. Previamente, fue parte del elenco de la película “Crushed” de Niki Koss.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, el actor interpreta a Lyle, el mayor de los hermanos (Foto: Nicholas Alexander Chávez / Instagram)

4. Cooper Koch como Erik Menéndez

Erik Menendez es el hermano menor y quien, finalmente, le confesó el crimen a su psicólogo. Así, se entregó a las autoridades solo tres días después del arresto de Lyle.

Cooper Koch caracterizado como Erik en la serie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Foto: netflix)

La joven estrella que se pone en la piel del personaje es Cooper Koch. Él también ha aparecido en los largometrajes ”They/Them” y “Swallowed”, así como en el corto “Daddy”.

Cooper Koch interpreta a Erik en “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”. El joven actor hace uno de sus primeros trabajos interpretativos en la serie de Netflix (Foto: IMDb)

5. Nathan Lane como Dominick Dunne

Dominick Dunne es un periodista de investigación que cubrió el juicio para Vanity Fair. Está interpretado por Nathan Lane, a quien también hemos visto en producciones como “The Birdcage”, “Mirror Mirror”, “Mouse Hunt” y “Frankie and Johnny”.

Nathan Lane como Dominick Dunne en una escena de la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)

6. Ari Graynor como Leslie Abramson

Leslie Abramson era una de las más destacadas abogadas defensoras de Los Ángeles. Ella se convirtió en la abogada principal de Erik Menendez.

El personaje está a cargo de la actriz Ari Graynor. En su filmografía, destacan los títulos: “The Disaster Artist”, “Conviction”, “Nick and Norah’s Infinite Playlist” y “The Sitter”.

Ari Graynor caracterizada como la abogada Leslie Abramson en la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)

7. Dallas Roberts como el Dr. Jerome Oziel

El Dr. Jerome Oziel es el terapeuta al que acude Erik Menendez tras el asesinato de sus padres. El artista que lo interpreta es Dallas Roberts, famoso por su trabajo en proyectos como “The Grey”, “A Home at the End of the World” y “Mayhem”.

Dallas Roberts como el Dr. Jerome Oziel en una escena de la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)

8. Leslie Grossman como Judalon Smyth

Judalon Smyth es una antigua paciente y la amante del Dr. Jerome Oziel. Ella se ve envuelta en el caso Menendez y acaba desempeñando un papel clave en las detenciones de Lyle y Erik.

La estrella que se pone en la piel del personaje es Leslie Grossman, también integrante de los elencos de “American Horror Story: 1984″, “What I Like About You” y “Santa Inc.”.

Leslie Grossman como Judalon Smyth en una escena de la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)

9. Jason Butler Harner como el detective Les Zoeller

Les Zoeller es el detective encargado del caso, quien se caracteriza por ser un hombre directo y lógico en busca de la verdad. Está interpretado por Jason Butler Harner, popular por producciones como “Rabbit Hole”, “The Green” y “Edge of Everything”.

Jason Butler Harner como el Detective Les Zoeller en una escena de la serie "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Foto: Netflix)

10. Enrique Murciano como Carlos Baralt

Carlos Baralt es el tío de Lyle y Erik, cuñado de José y albacea testamentario de los Menendez. El actor que le da vida al personaje es Enrique Murciano, quien también es parte del elenco de “Miss Congeniality 2″, “Without a Trace”, “The Night Agent”, entre otras obras.

Otros actores y personajes de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”:

Michael Gladis como Tim Rutten

Drew Powell como el detective Tom Linehan

Charlie Hall como Craig Cignarelli

Jeff Perry como Peter Hoffman

Tessa Auberjonois como la Dra. Laurel Oziel

Tanner Stine como Perry Berman

Larry Clarke como Brian Andersen

Jade Pettyjohn como Jamie Pisarcik

Marlene Forte como Marta Cano

Gil Ozeri como el Dr. William Vicary

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”?

“Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” llega a Netflix el jueves 19 de septiembre del 2024. Por lo tanto, para disfrutarla, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”

Título original: “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

Año: 2024

País: Estados Unidos

Creadores: Ryan Murphy e Ian Brennan

Guion: Ian Brennan, Ryan Murphy

Compañía: Ryan Murphy Productions

Distribuidora: Netflix

Erik Menéndez y su hermano Lyle en una instantánea tomada el 12 de agosto de 1991 (Foto: Mike Nelson / AFP)

