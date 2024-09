Si hay una serie que ha atrapado a los suscriptores de Netflix con su combinación de drama, suspenso y misterio, esa es “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” (en español: “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez”), la producción sobre los hermanos condenados por la muerte de sus padres. Así, a lo largo de sus 9 episodios, diversas estrellas se ponen en la piel de personas reales. Por ello, en esta nota, me propuse a hacer una comparativa entre los actores y los reales protagonistas. ¡Te recomiendo prestarle especial atención al trabajo de caracterización del show!

Vale precisar que la serie de Netflix fue creada por Ryan Murphy y Ian Brennan, quienes reunieron a un elenco liderado por Nicholas Alexander Chavez, Cooper Koch, Javier Bardem y Chloë Sevigny.

De esta forma, analizan el caso histórico que conmocionó al mundo, despertó la fascinación del público por los crímenes reales y, además, nos plantean la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos monstruos?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”:

¿CÓMO SE VEÍAN LOS PERSONAJES DE “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY” EN LA VIDA REAL?

1. Lyle Menendez

Interpretado por Nicholas Alexander Chavez, Lyle es el hermano mayor de los Menendez y, por lo tanto, uno de los responsables del asesinato de sus padres en 1989.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", el actor Nicholas Alexander Chavez le da vida a Lyle Menendez (Fotos: AFP / Netflix)

2. Erik Menendez

Interpretado por Cooper Koch, Erik es el menor de los Menendez. Al igual que su hermano, fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", el actor Cooper Koch le da vida a Erik Menendez (Fotos: Netflix / CourtTV)

3. José Menendez

Interpretado por Javier Bardem, José Menendez fue el padre de Lyle y Erik. Al momento de su asesinato, era un hombre de negocios rico y poderoso en la industria del entretenimiento.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", el actor Javier Bardem le da vida a José Menendez (Fotos: ABC / Netflix)

4. Mary Louise “Kitty” Menendez

Interpretada por Chloë Sevigny, Mary Louise “Kitty” Menendez fue la madre de Lyle y Erik, quienes la señalaron como cómplice del presunto abuso que sufrieron por parte de su padre.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", la actriz Chloë Sevigny le da vida a Mary Louise "Kitty" Menendez (Fotos: ABC / Netflix)

5. Dominick Dunne

Interpretado por Nathan Lane, Dominick Dunne es el destacado periodista que investigó el caso para Vanity Fair, convirtiéndose en una figura clave en la percepción pública de la historia.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", el actor Nathan Lane le da vida a Dominick Dunne (Fotos: Road Trip Film / Netflix)

6. Leslie Abramson

Interpretada por Ari Graynor, Leslie Abramson fue la principal abogada defensora de Erik. Ella era conocida por su estilo tenaz y agresivo en la sala de audiencias.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", la actriz Ari Graynor le da vida a Leslie Abramson (Fotos: Netflix / AFP)

7. Jerome Oziel

Interpretado por Dallas Roberts, el Dr. Jerome Oziel fue el psicólogo de Erik, a quien el joven le confiesa los asesinatos.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", el actor Dallas Roberts le da vida al Dr. Jerome Oziel (Fotos: Netflix / CourtTV)

8. Judalon Smyth

Interpretada por Leslie Grossman, Judalon Smyth es la expaciente y amante del Dr. Jerome Oziel que jugó un papel clave en los arrestos de Lyle y Erik.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", la actriz Leslie Grossman le da vida a Judalon Smyth (Fotos: Netflix / CourtTV)

9. Jill Lansing

Interpretada por Jess Weixler, Jill Lansing fue la asesora principal de Lyle Menendez en el primer juicio.

En "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", la actriz Jess Weixler le da vida a Jill Lansing (Fotos: Netflix / CourtTV)