La serie “Agatha All Along” (en español: “Agatha en todas partes”) ya está disponible en Disney Plus, por lo que muchos espectadores hemos podido acercarnos aún más a la historia de Agatha Harkness, quien se robó la atención de los fans del MCU gracias a su rol en “WandaVision”. Así, en los primeros episodios, los Salem’s Seven (Siete de Salem) cobran especial importancia a lo largo de la trama. Pero, ¿qué es exactamente esta agrupación? ¿Cuál es su origen? Pues, a continuación, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que la serie de Disney Plus se compone de 9 capítulos en total y se centra en la infame Agatha Harkness, quien descubre que se ha quedado sin poderes después de que un sospechoso Jovencito gótico la libera de un hechizo deformado.

Entonces, junto a él, nuestra protagonista se propone atravesar la Senda de las Brujas, una serie de pruebas mágicas que, de sobrevivirlas, la recompensaría con aquello que le hace falta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Agatha All Along”:

¿QUIÉNES SON LOS SALEM’S SEVEN DE “AGATHA ALL ALONG”?

En la producción, vemos que Agatha es advertida sobre los Salem’s Seven, un grupo de figuras encapuchadas que están listas para ir detrás de ella.

Aparentemente, estos tienen como líder a Vertigo (interpretada por la actriz Okwui Okpokwasili), quien -en los cómics- es media hermana de los mágicamente mutados Brutacus, Gazelle, Hydron, Reptilla, Thornn y Vakume.

Así, de acuerdo con ComicBooks, los Siete no son otros que los nietos de Agatha, pues son descendientes de su hijo, el hechicero Nicholas Scratch, aunque tienen madres diferentes entre sí.

Además, tal como nos adelanta su nombre, son residentes de New Salem, Colorado, una comunidad secreta de brujas que Agatha fundó en el siglo XVII.

EL ROL DE LOS SALEM’S SEVEN EN LOS CÓMICS

Los Siete de Salem son humanos con poderes mágicos que pueden transformarse en criaturas con superpoderes. Ellos fueron creados por Wein Len y George Pérez, apareciendo por primera vez en “Cuatro Fantásticos #186″ (publicado en septiembre de 1977).

Resulta que, en las obras originales, Scratch y los Siete secuestraron a Agatha y la llevaron a juicio por revelar -supuestamente- la existencia de Nueva Salem al mundo de los mortales.

No obstante, los Cuatro Fantásticos llegaron para derrotar a sus captores, desterraron a Scratch de esta dimensión y salvaron a Harkness.

Así, muchos años después, ellos quemaron a Agatha en la hoguera, por lo que la bruja maldijo a todo Nuevo Salem mientras moría.

Sin embargo, su espíritu continuaría su lucha y ayudaría a Wanda a canalizar y contener las energías con los que finalmente podría matar a los Siete.

Por supuesto, habrá que ver cuánto de este material toma la serie de Disney Plus y cómo lo adapta a la historia de la Agatha Harkness que conocemos.

LOS INTEGRANTES DE LOS SALEM’S SEVEN

A continuación, conoce a los Salem’s Seven de los cómics:

Brutacus, quien se transforma en un humanoide parecido a un león con cuernos rojos.

quien se transforma en un humanoide parecido a un león con cuernos rojos. Gacela, quien se transforma en un ciervo de pezuñas hendidas con supervelocidad y agilidad.

quien se transforma en un ciervo de pezuñas hendidas con supervelocidad y agilidad. Hidrón, quien se transforma en un hombre-pez que puede lanzar chorros de agua controlables.

quien se transforma en un hombre-pez que puede lanzar chorros de agua controlables. Reptilla, quien se transforma en una serpiente con una larga cola en lugar de piernas y dos serpientes venenosas en lugar de brazos.

quien se transforma en una serpiente con una larga cola en lugar de piernas y dos serpientes venenosas en lugar de brazos. Thornn, quien se transforma en un humanoide parecido a un demonio amarillo con grandes espinas rojas.

quien se transforma en un humanoide parecido a un demonio amarillo con grandes espinas rojas. Vakume, quien se transforma en un humanoide púrpura que puede volar, volverse intangible y controlar el aire.

quien se transforma en un humanoide púrpura que puede volar, volverse intangible y controlar el aire. Vertigo, la hija mayor de Scratch que parece no tener transformación especial.

Una de las imágenes promocionales de la serie "Agatha All Along" (Foto: Disney+)