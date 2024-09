“Agatha All Along” (en español: “Agatha en todas partes”) es la serie de Disney Plus que trae de vuelta a la carismática Kathryn Hahn al MCU, pues nuevamente le da vida a la icónica Agatha Harkness que conocimos en “WandaVision”. Así, si no te quieres perder ningún detalle del programa, hay un concepto que debes conocer a la perfección: The Witches’ Road o Senda de las Brujas. Pero, ¿qué es esto y cuál es su importancia en la producción? Descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que la ficción se estrena el miércoles 18 de septiembre del 2024 y se centra, por supuesto, en Agatha Harkness, quien descubre que se ha quedado sin poderes después de que un sospechoso Jovencito gótico la libera de un hechizo deformado.

Entonces, Agatha se interesa en él cuando éste le suplica que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas (también conocida como Sendero de las Brujas), una serie de pruebas mágicas que, de sobrevivirlas, recompensan a la bruja con aquello que le hace falta.

Juntos, nuestra protagonista y el misterioso Jovencito, reúnen un desesperado aquelarre para poder recorrer aquella senda...

Antes de continuar, mira el tráiler de “Agatha All Along”:

¿QUÉ ES THE WITCHES’ ROAD EN “AGATHA ALL ALONG”?

En la serie, The Witches’ Road es otra dimensión con sus propias reglas mágicas que rigen la realidad y al que solo las brujas y otras personas con inclinaciones mágicas pueden acceder.

Y, aunque la mayoría de personajes cree que es un mito, Agatha ya lo ha recorrido antes y sabe que es real. Entonces, infiere que necesita un aquelarre de brujas para acceder a la Senda de las Brujas y, finalmente, recuperar su poder.

De esta manera, podremos ver si continúa siendo la villana egoísta de siempre o si, por el contrario, el viaje le enseña a ser una mejor versión de sí misma.

LAS REGLAS DE THE WITCHES’ ROAD EN “AGATHA ALL ALONG”

En una entrevista concedida a Collider, Jac Schaeffer explicó que las normas del The Witches’ Road suponían un reto muy particular para esta serie, dado que trataban de usarlas para explicar su concepción de brujería.

“La idea de que los aquelarres comparten bendiciones y cargas por igual fue algo que aprendimos en nuestra investigación y se convirtió en una verdadera piedra de toque, algo a lo que volver”, señaló.

“Pero luego hay cosas como ‘no te salgas del camino’, que nos da la oportunidad de ver qué pasa cuando alguien se sale del camino. Pero es interminable y te hace sentir como un niño”, puntualizó.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE THE WITCHES’ ROAD?

Por supuesto, The Witches’ Road tiene su origen en los comics, exactamente en la serie “Bruja Escarlata” de 2015-2017, creada por el escritor James Robinson y el artista Steve Dillon.

Allí, Wanda Maximoff se entera de que la brujería en sí está rota, por lo que viaja a este reino místico al lado de su guía y antigua mentora, la bruja Agatha Harkness (quien no es su adversaria como en el MCU).

Entonces, ella se embarca en la Senda de las Brujas y se enfrenta a una serie de pruebas a lo largo de los quince números de la serie. De esta forma, aprende más sobre sí misma y descubre que su nombre de superheroína “Bruja Escarlata” (”Scarlet Witch”) es un título que utilizó por primera vez su madre biológica, Natalya Maximoff.

Al final, Wanda debe enfrentarse a varios espíritus, criaturas, hechiceros y demonios, además de a su propio pasado traumático y a todo el sufrimiento que ha causado, convirtiéndose en la bruja más poderosa del Universo Marvel.

El grupo de protagonistas de la serie "Agatha All Along" (Foto: Marvel Television)