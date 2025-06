CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la rebelión fallida y la muerte de la mayoría de sus aliados, incluido su amigo Jung-bae, Gi-hun (Lee Jung-jae) continúa empeñado en poner fin al juego en la tercera y última temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game” en inglés). En tanto, el Líder (Lee Byung-hun) planea su siguiente movimiento y las decisiones de los supervivientes derivan en consecuencias cada vez peores a medida que avanzan las rondas. Hwang Jun-ho (Wi Ha-jun) sigue con el rastro de la esquiva isla, sin saber que hay un traidor en su equipo. A continuación, te cuento lo que pasó con los personajes principales de la popular serie coreana de Netflix.

La última temporada empieza revelando que No-eul (Park Gyu-young) salvó a Gyeong-seok/ Jugador 246 (Lee Jin-wook) de una muerte segura. Tras dispararle en un costado, le indica que finga estar inconsciente para no despertar las sospechas de los otros guardias rosas. Más tarde, se las ingenia para llegar a la sala de operaciones antes de que extraigan los órganos de Gyeong-seok.

Luego de obligar al médico a salvar al Jugador 246, lo asesina para que Gyeong-seok tome su lugar. A pesar de que no tardan en descubrirlos, No-eul presiona a un superior para que les permitan escapar en una lancha en lugar de hacer un escándalo ante la presencia de los VIP. El vigilante accede a sus requerimientos, pero ¿realmente la dejará marcharse sin consecuencias?

Hyun-ju /Jugadora 120 (Park Sung-hoon) murió en el juego de las escondidas en la tercera y última temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

El protagonista de la tercera temporada de “El juego del calamar” regresa a la sala de los jugadores en un cajón negro. Cuando despierta cuestiona la razón por la que lo dejaron con vida, en lugar de matarlo como a la mayoría de rebeldes. Debido al escándalo que causa, lo esposan a una cama. Geum-ja/ Jugadora 149 (Kang Ae-sim) intenta brindarle consuelo, pero el Jugador 456 responde y al llegar el momento de las votaciones, se niega a participar.

En el siguiente juego, las escondidas, los sobrevivientes se dividen en dos grupos, los que se esconden y tienen llaves, y los que buscan y tienen cuchillos. Mientras Gi-hun fija la mira en Dae-ho/ Jugador 388 (Kang Ha-neul), a quien considera culpable de las muertes de sus compañeros, Geum-ja, Jun-hee/ Jugadora 222 (Jo Yuri) y Hyun-ju/ Jugadora 120 (Park Sung-hoon) unen fuerzas y parecen tener la ventaja, ya que cuentan con los tres tipos de llave para encontrar la salida.

Jun-hee/ Jugadora 222 entra en trabajo de parto en medio del juego de las escondidas, pero Geum-ja la ayuda a tener a su bebé y Hyun-ju encuentra la salida. Sin embargo, antes de que puedan llegar al lugar seguro, Myung-gi / Jugador 333 (Yim Si-wan) apuñala a la Jugadora 120. La anciana, la madre y la hija llegan a la puerta de salida unos minutos antes de que terminen los juegos. Yong-sik/ Jugador 007 (Yang Dong-geun) también llega a este punto e intenta matar a la Jugadora 222 para poder pasar a la siguiente ronda. Su madre se lo impide y se ofrece como voluntaria para tomar su lugar.

El Jugador 007 es incapaz de atacar a su madre, así que va por la Jugadora 222. Para evitar esa muerte, la anciana apuñala a su hijo. El juego termina y los que no completaron su misión son eliminados. Tras su pérdida, Geum-ja le pide al resto de participantes que ya no sigan adelante por el bien de la bebé, pero nadie la escucha. Decepcionada por la humanidad y abrumada por la culpa, la anciana decide suicidarse, pero antes le pide al protagonista de “Squid Game” que proteja a la Jugadora 222 y a su bebé.

En tanto, el equipo de Jun‑ho se acerca cada vez más a la isla, pero el Capitán Park (Oh Dal-su) recibe órdenes de eliminar a todos si son descubiertos. Woo-seok (Jun Suk-ho), quien prefirió quedarse en tierra para investigar, descubre que Park en realidad es un guardia rosa que conocía al reclutador. Antes de que pueda alertar a Jun‑ho es atrapado por la policía.

Geum-ja/ Jugadora 149 (Kang Ae-sim) apuñala a su hijo para salvar a la Jugadora 222 y a su bebé en la última temporada de "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

¿Qué pasó con la Jugadora 222 y su bebé?

Debido a una lesión en el tobillo, la Jugadora 222 no puede competir en el siguiente juego: saltar la soga. Cuando los guardias rosas informan que la bebé también debe cruzar o será eliminada, Gi-hun se ofrece a llevarla. Lo logra, pero no puede volver por la madre porque los demás jugadores están cruzando. Además, tiene que luchar con uno que no permite que el resto pase al otro lado.

El Jugador 456 intenta volver por Jun-hee, pero ella le pide que no lo haga, ya que si él muere su hija no sobrevivirá. Antes de que le disparen por no completar el juego, la Jugadora 222 se lanza desde el puente. Los VIP, que llegaron para las dos última rondas, están encantados con ese giro y se debaten qué hacer con la bebé. Resuelven que la hija tome el lugar de la madre en los juegos.

Los guardias rosas comunican eso a los finalistas, que se enfurecen e intentan matar a la bebé. Para frenar cualquier ataque se informa que eso está prohibido y se les invita al banquete de los finalistas. Además, para asegurar que sigan compitiendo, el Líder ordena revelar pistas sobre la prueba final: Sky Squid Game.

¿Quién gana “El juego del calamar”?

Durante la noche, el protagonista de “El juego del calamar” recibe una invitación del Líder, quien revela que era el Jugador 001 y le entrega un cuchillo con el que puede matar a los otros finalistas que amenazan con deshacerse de la bebé. Esa misma oportunidad le dio el Líder cuando era un participante de los juegos, gracias a eso ganó la macabra competencia y su lugar en la organización.

Gi-hun considera la posibilidad, ya que significa salvar a la bebé, pero al final decide ser fiel a sus principios, algo que The Front Man no fue capaz de hacer en su momento. En tanto, No‑eul y el Jugador 246 escapan en una lancha, pero el vigilante amenaza con lastimar a la hija de Gyeong-seok si no regresan. Aunque vuelven a la isla, solo No-eul se queda, mientras Gyeong-seok huye. La guardia rosa rebelde se enfrenta a su superior para eliminar los registros del Jugador 246, pero resulta herida. Logra imponerse, pero ya no tiene fuerzas para seguir luchando y planea terminar con su sufrimiento.

Gyeong-seok es alcanzado por otros guardias, pero Jun‑ho llega justo a tiempo para salvarlo. Jun‑ho llegó al rescate luego de enfrentarse al Capitán Park y está listo para hacerle frente a su hermano. En tanto, los finalistas se debaten entre a quién eliminar del juego, necesitan deshacerse de al menos tres participantes. Gi-hun y la bebé parecen las respuestas obvias, no obstante, logra sobrevivir hasta los últimos minutos.

Myung-gi (Jugador 333) traiciona al resto y revela que es el padre de la hija de la Jugadora 222. Gracias a su apoyo, Gi-hun y la bebé sobreviven, pero cuando llegan a la última plataforma solo quedan los tres y aún deben empujar a uno. Gi-hun parece dispuesto a sacrificarse, pero se da cuenta de que el Jugador 333 planea eliminar a su hija para quedarse con todo el premio, así que decide enfrentarlo. Lo vence, pero no presionó el botón para empezar el juego, así que esa muerte no cuenta.

Cuando los VIP estaban seguros de que el Jugador 456 ganaría por segunda vez, Gi-hun se despide de la bebé y se lanza al vacío, dándole la victoria a la Jugadora 222. No‑eul ve su sacrificio y decide seguir luchando. Ella logra salir de la isla antes de que se activen los explosivos por órdenes del Líder, quien se lleva a la bebé sin responder a las preguntas de Jun‑ho, quien no es capaz de dispararle a su hermano.

Hwang Dong-hyuk reveló a Tudum que pretendía que ese giro inspirase esperanza. “En última instancia, el bebé representa a la generación futura”, explicó. “Creo que también tenemos la responsabilidad y el deber de hacer todo lo posible para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Que el bebé saliera victorioso estaba en consonancia con el significado de ‘El Juego del Calamar’”.

Gi-hun (Lee Jung-jae) se sacrifica para salvar a la bebé/ Jugadora 222 y demostrar que al humanidad no está perdida al final de la temporada 3 de "Squid Game" (Foto: Netflix)

El juego del calamar en Estados Unidos

Seis meses después de los juegos, el Líder viaja a Estados Unidos para entregarle a la hija de Gi-hun las pertenencias de su padre: su uniforme y la tarjeta con lo que queda de su premio. Cuando se marcha del lugar se encuentra con una reclutadora (Cate Blanchett), quien juega ddakji con un posible participante de la versión estadounidense de “El juego del calamar”, que está en desarrollo de la mano de David Fincher (”House of Cards”, “Mindhunter”).

Por otro lado, Woo-seok sale de la cárcel y empieza un negocio con un amigo. El Líder deja a la bebé al cuidado de su hermano Jun‑ho, quien también tiene en su poder el dinero del premio. ¿Qué hará con esa fortuna? El hermano menor de Sae-byeok (Hoyeon) finalmente se reúne con su madre norcoreana. Cheol (Park Si-wan) estaba al cuidado de a madre de Sang-woo (Park Hae-soo). Además, No-eul descubre que su hija Han Song-i podría estar viva, así que viaja a China para encontrarla.

Cate Blanchett aparece como reclutadora de Estados Unidos en el último episodio de la tercera temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”?

La tercera temporada de “El juego del calamar” está disponible en Netflix desde el 27 de junio de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la exitosa serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

