Tras el estreno de su cuarta temporada, “Rosario Tijeras” se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix. Si ya viste el gran regreso del icónico personaje de Bárbara de Regil, tal vez te interesen otras series que puedes encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto una pequeña lista con algunos títulos similares a la serie mexicana basada en la adaptación colombiana homónima de 2010 del libro del mismo nombre creado por Jorge Franco.

En los nuevos episodios, Rosario sobrevive a la explosión y busca desesperadamente a la hija que tuvo con el Ángel. Ruby (Samantha Acuña) se ha convertido en una adolescente rebelde que no recuerda su pasado, así que no resulta nada sencillo acercarse a ella. No obstante, Tijeras logra ganarse su confianza.

Aunque Rosario Tijeras recupera a su hija, debe enfrentar a nuevos y peligrosos enemigos. También encuentra algunos aliados, pero alguien de su pasado regresa para cobrar una deuda de sangre. Si ya viste la cuarta temporada, conoces lo que sucedió con la protagonista y Ruby.

LAS SERIES QUE TE RECOMIENDO VER DESPUÉS DE “ROSARIO TIJERAS” - TEMPORADA 4

1. Las muñecas de la mafia

“Las muñecas de la mafia” es una famosa serie colombiana de 2009 basada en el libro “Las fantásticas”, obra escrita por Juan Camilo Ferrand y Andrés López López. Amparo Grisales, Fernando Solórzano, Angélica Blandón, Caterin Escobar, Yuly Ferreira, Alejandra Sandoval y Paola Andrea Gómez encabeza el elenco.

Sinopsis: “Esta dramática telenovela sigue las tumultuosas vidas de las mujeres que se enamoran (y desenamoran) de los mayores traficantes de drogas de Colombia.”

"Las muñecas de la mafia" cuenta la historia de cinco mujeres, que por diferentes motivos terminan involucrándose en el mundo de la mafia colombiana (Foto: Caracol Television)

2. El cartel de los sapos: El origen

Basada en el libro “El Cartel de los Sapos” de Andrés López López, la serie colombiana cuenta con Juan Pablo Urrego, Sebastián Osorio, Gustavo Angarita Jr. y Carlos Manuel Vesga como protagonistas.

Sinopsis: “A lo largo de cuatro décadas, dos hermanos humildes de Cali intentan conciliar familia, romances y negocios ilícitos en su camino a convertirse en capos de la cocaína.”

“El Cartel de los Sapos: El origen”, que se estrenó el 28 de julio de 2021, tiene una temporada de 60 episodios (Foto: Netflix)

3. Celda 211

Basada en la novela de Francisco Pérez Gandul, “Celda 211” es una serie mexicana dirigida por Gerardo Naranjo y Jaime Reynoso. Tiene una temporada de seis episodios.

Sinopsis: “Atrapado en un motín en prisión, un abogado de derechos humanos se hace pasar por recluso para sobrevivir, hasta que el caos y una pérdida personal revelan su lado más oscuro.”

Juan, un abogado de derechos humanos, queda atrapado en la prisión en la serie mexicana "Celda 211" (Foto: Netflix)

4. El recluso

“El recluso” es una adaptación de la serie argentina “El Marginal” y se estrenó en Telemundo el 25 de septiembre de 2018. Marcela Sevilla, Mariano Ardanaz, Alfonso Pineda Ulloa y Jorge Colón se encargan de la dirección.

Sinopsis: “Un exmilitar se hace pasar por un recluso en una cárcel mexicana para infiltrarse en una banda sospechada de secuestrar a la hija de un juez estadounidense.”

5. Los Reyes de oriente

Dirigida y creada por Leticia López Margalli, “Los Reyes de oriente” es una serie mexicana que cuenta con las actuaciones de Joshua Okamoto, Ingrid Águila, Elías Toscano, Gabriela Ruíz y Kat Rigoni.

Sinopsis: “Ellos tres son los reyes de un agitado barrio de la Ciudad de México, hasta que una tragedia repentina forja una rivalidad inevitable... y cambia las reglas del juego.”

La serie "Los Reyes de Oriente" fue filmada en Iztapalapa, Ciudad de México (Foto: Netflix)

