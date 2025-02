CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en novela homónima de Francisco Pérez Gandul, “Celda 211” (“Prison Cell 211” en inglés) es una miniserie mexicana que narra la historia de Juan Olivera (Diego Calva), un abogado de derechos humanos, que tras una reunión con un cliente, termina atrapado en un motín en la prisión. Para sobrevivir, se hace pasar por recluso y se ve obligado a seguir el plan de Calancho, el líder de la División del Norte y que está detrás del caos. ¿Qué pasó con Juan? A continuación, te cuento los principales eventos de la ficción dirigida por Gerardo Naranjo y Jaime Reynoso.

El drama carcelario de seis episodios empieza con Juan despidiéndose de Helena, su esposa embarazada, antes de presentarse en la prisión estatal Cereso 38 en Ciudad Juárez. La reunión con su cliente marcha con normalidad hasta que se desata el motín. Juan es evacuado por unos oficiales, pero al ver que cualquier intento de salir resulta inútil y la manera en que trata a los rehenes, decide ponerse la ropa de un recluso muerto y fingir ser un presidiario más.

Cuando Chivo amenaza con matarlo, el protagonista de “Celda 211” asegura ser un nuevo prisionero. El recluso cree su historia y lo presenta a Calancho, quien lo acepta en su equipo, sobre todo después de que el abogado contribuye con algunas ideas para que la prensa se entere de las condiciones de la prisión y de lo que realmente está sucediendo en el interior. No obstante, Carajo no confía en el recién llegado.

Juan, un abogado de derechos humanos, queda atrapado en la prisión en la serie mexicana "Celda 211" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CELDA 211”?

¿Cuál es el verdadero objetivo del motín?

El Cártel de la División Norte debe evitar la extradición de una pieza clave, el contador Gustavo Aguilar, también conocido como El Baldor. El coronel Ramírez y Gándara le ordenan a Calancho fingir un motín para encubrir la fuga del importante prisionero, pero Calancho y su grupo secuestran al sujeto para realizar algunas exigencias. Esto provoca que el cartel desate el caos en Juárez.

Mientras Ramírez y Gándara piensan en la manera de resolver el problema. Juan logra comunicarse con uno de los guardias del exterior, pero Carajo lo descubre, lo golpea y abusa de él. El abogado lo asesina y aunque oculta el cuerpo, Calancho lo descubre y lo obliga a luchar por su vida. Juan no tiene más opción que matar a Yori, el topo de Ramírez.

Cuando Juan y otros rehenes logran encontrar la salida, Ramírez sale a recibirlos, pero evita el ingreso del abogado. Lo obliga a regresar y averiguar la ubicación de El Baldor para recuperar su libertad y no poner en riesgo a su esposa embarazada. Juan le informa que el contador está en la “Celda 211”, pero no es suficiente. Ramírez quiere la ubicación exacta, ya que esa celda no existe y se trata de un nombre para otro lugar.

Helena y su bebé mueren debido a que Ramírez ordena a la policía antidisturbios que ataque a los civiles que se encuentran en las puertas de la prisión. Pero el coronel le oculta esa información a Juan para que lo siga ayudando con Baldor. Calancho también recibe un duro golpe: asesinan a su hermana y envían el cuerpo a la penitenciaría.

El motín fue organizado para liberar a El Baldor, pero Calancho lo secuestra en la miniserie mexicana "Celda 211" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CELDA 211”?

¿Juan recupera su libertad?

Después de que Juan le corta la mano a Baldor, Ramírez organiza una operación para entrar en la prisión y liberar a Baldor. Calancho y sus hombres esperan el ataque, así que salen victoriosos. El coronel queda en manos del abogado, quien al descubrir el destino de su esposa y su bebé, apuñala a Ramírez. Aunque obtuvo su venganza, ya no le queda nada por lo que seguir luchando y recuperar su libertad.

Cuando la situación se vuelve crítica, la gobernadora Eugenia contacta al agente Javi y hace un trato con él para que ingrese a la prisión como un médico y recupere a Baldor. Mientras Gándara huye, Bautista se infiltra en la cárcel y completa su misión. Juan tiene la oportunidad de volver a su vida, pero decide quedarse en Cereso 38 al lado de Calancho.

Calancho acepta a Juan como un recluso más y le pide algo. Quiere que lo ayude a morir con tranquilidad antes de que sus enemigos lo hagan de manera violenta. Inicialmente, se niega, pero acepta seguir las indicaciones de su amigo. Poco después, José Luis. también conocido como 25, llega a la prisión. ¿Por qué? Esta vez él es el chivo expiatorio.

Al final de “Celda 211”, la agente Jackson de la DEA también es acusada de actos ilegales. En tanto, la gobernadora visita a Juan en la cárcel. ¿Significa que el el nuevo líder?

Calancho le pide a Juan que lo mate al final de la miniserie mexicana "Celda 211" (Foto: Netflix)