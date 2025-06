Desde su estreno, el 16 de junio de 2025, “Harta” (“Straw” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Entre las razones de su éxito están la impactante historia de Tyler Perry y la excelente interpretación de Taraji P. Henson. Pero ¿dónde se grabó el drama que también cuenta con las actuaciones de Sherri Shepherd y Teyana Taylor?

La cinta que tiene una duración de 105 minutos sigue a una madre soltera, cuyo mundo se desmorona en un caos a medida que su día va de mal en peor, hasta convertirse en una catástrofe, mientras lucha por cuidar a su hija enferma. Cuando se topa con la indiferencia, se ve obligada a cometer un sorprendente acto de desesperación.

“Ella solo intenta sobrevivir, solo intenta ser una gran madre para su hija, y entonces las circunstancias de su vida la llevan a esta situación”, explicó Perry a Netflix. “Creo que mucha gente en todo el mundo, sin importar si eres mujer negra o no, podrá identificarse con ese sentimiento de ‘Estoy en el límite de mis fuerzas’”.

Taraji P. Henson interpreta a Janiyah Wiltkinson y Sherri Shepherd interpreta a Nicole en una escena de la película "Harta" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE FUE GRABADA “HARTA”?

La fotografía principal de “Harta”, que tiene una duración de 108 minutos, comenzó a finales de mayo de 2024 y terminó a finales de junio del mismo año. El rodaje se realizó íntegramente en Atlanta, Georgia. Taraji P. Henson grabó sus escenas en cuatro días.

Los estudios Tyler Perry

La mayoría de las escenas de interiores de “Straw” se rodó en los estudios Tyler Perry, ubicados en el número 315 de la calle Deshler, que cuenta con un terreno de 133 hectáreas y con 12 estudios de sonido. “Duplicity”, “She the People” , “Beauty in Black”, “The Oval”, “All the Queen’s Men” y “Sistas” también se grabaron en este lugar.

Sobre su experiencia al trabajar con Tyler Perry, Taraji P. Henson contó a Decider: “Te da todo el espacio que necesitas en la habitación. Mi forma de trabajar con mi instrumento es que, si no recuerdo una línea, si se me escapa una, o si olvido dónde estoy en estos largos monólogos, lo que me encanta de él, y de mi forma de trabajar, es que le dejo respirar. No digo: ‘¡Corten! ¡Se me olvidó la línea!. Me quedo en el momento”.

Las escenas de exteriores

Para las escenas de exteriores de “Harta”, el equipo de producción utilizó varias locaciones. El apartamento de Janiyah se encuentra en realidad en el complejo de apartamentos ubicado en el barrio Old Fourth Ward de Atlanta.

Aria (Gabby Jackson), la hija de Janiyah, asiste a la escuela primaria Woodrow Wilson, pero en realidad se trata de la escuela primaria KIPP Vision en Atlanta, según informó People. Para la tienda de comestibles se utilizó el White’s Super Saver Foods en Campbellton Road South West en Atlanta.

Además, el edificio Prime Integrative Health, ubicado en 2891 Lakewood Avenue, sirvió como la fachada del banco.

Janiyah Wiltkinson (Taraji P. Henson) en una escena en la tienda de comestibles en la película "Harta" (Foto: Netflix)

