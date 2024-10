Los documentales no se quedan atrás en Netflix. Aunque la dramatización de casos reales como “Monstruos: The Lyle y Kyle Menendez Story” son muy populares en el catálogo, hay otras producciones que abordan sucesos de manera clásica y logran una pieza destacada que ahonda y da nuevas luces sobre acontecimientos ya conocidos. Así es el programa que te recomendamos, sobre una historia de amor que se le pudo haber ocurrido a algún guionista de cine o serie pero que no parecía verosímil.

Este documental tiene una duración de 1 hora y 28 minutos y tiene a la prisión como el escenario principal de su historia. Es una de las novedades de la plataforma de streaming que más han destacado en septiembre.

Nos referimos a “Fuga de prisión: El amor anda suelto”, el documental que cuenta la historia de Vicky y Casey White, una pareja que planeó durante casi dos años una fuga de prisión que terminó en tragedia.

¿DE QUÉ TRATA “FUGA DE PRISIÓN: EL AMOR ANDA SUELTO”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “Fuga de prisión: El amor anda suelto”: “En este documental atrapante, una guardia de prisión en Alabama se enamora de un hombre que espera ser juzgado por asesinato, y lo arriesga todo para ayudarlo a escapar”.

Vicky White era una guardia sobresaliente y le faltaba poco para jubilarse. Era la subdirectora correccional del condado Lauderdale, en Alabama, y tenía una carrera sin ninguna mancha grave en su expediente.

Hasta que conoció a Casey, un recluso acusado de asesinato, de quien se enamoró perdidamente y por el que arriesgó todo lo que le importaba en la vida. Un romance de película, la más descabellada, se dio en Estados Unidos.

El documental entrevista a los que estuvieron cerca del caso, así como a las allegadas de Vicky, para entender un poco más de lo que pasó realmente en un caso insólito que sorprendió al país norteamericano en 2022.

La identidad de Vicky White antes de su crimen (Foto: Netflix)

PROTAGONISTAS DE “FUGA DE PRISIÓN: EL AMOR ANDA SUELTO”

Casey White permanece encarcelado tras el intento de fuga (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “FUGA DE PRISIÓN: EL AMOR ANDA SUELTO”?

El documental “Fuga de prisión: El amor anda suelto” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver el programa completo, de manera online, debes contar con una suscripción vigente a la plataforma de streaming.