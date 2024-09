CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Sydney Freeland, quien coescribió el guion con Sterlin Harjo, “Rez Ball” es una película de Netflix que narra la historia de un equipo escolar nativo americano de básquetbol que debe luchar para ganar el campeonato estatal luego de perder a su jugador estrella. La entrenadora Heather Hobbs (Jessica Matten) es la encargada de llevar al grupo a la gloria, pero no es una tarea sencilla sobre todo por la tragedia que les tocó vivir. ¿Los Chuska Warriors logran alcanzar la victoria? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas del drama deportivo.

La cinta basada en la novela “Canyon Dreams: A Basketball Season on the Navajo Reservation” del periodista de The New York Times Michael Powell empieza mostrando la fuerte amistad de Nataanii Jackson y Jimmy Holiday (Kauchani Bratt), quienes desde pequeños practican el básquetbol en Nación Navajo y en su adolescencia forman parte del equipo de los Chuska Warriors.

Debido a la muerte de su madre y hermana en un accidente automovilístico, Nataanii ha estado fuera del juego. Su regreso a las canchas representa una esperanza para los fanáticos de los Warriors, pero Jackson falta al encuentro contra los Coyotes Católicos de Santa Fe y su equipo pierde. ¿La razón? Se quitó la vida, lo que deja devastados a sus compañeros.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “REZ BALL”?

Tras el funeral de Nataanii, Heather Hobbs nombra a Jimmy Holiday capitán del equipo protagonista de “Rez Ball”. A pesar de que cada miembro se compromete a dar lo mejor en el juego en honor a Jackson, no consiguen una sola victoria. Cansada de la situación y de la mala comunicación de sus jugadores, la entrenadora recluta a su antiguo entrenador para ayudarlos a conectar con sus raíces y cultura.

Además, los lleva a una granja con la misión de reunir a unas ovejas fugitivas. El ejercicio une al equipo y le da a Jimmy una idea para cambiar el rumbo de los Chuska Warriors en el campeonato. Con ayuda de Krista, su colega en el restaurante de comida rápida, Holiday aprende algunas palabras en navajo y las utiliza en su nueva estrategia.

Los Warriors ponen en práctica la idea de su capitán y ganan su siguiente juego. El “Rez Ball” se convierte en su método ganador y les asegura varias victorias. Con cada partido ganado, la popularidad de los jugadores crece, lo que los lleva a confiarse y a descuidar su entrenamiento.

Una noche antes de enfrentar a los Coyotes Católicos de Santa Fe, algunos miembros del equipo deciden reunirse para beber, lo que provoca que no puedan superar a sus rivales. Aunque están en los Playoffs, Jimmy reprocha a uno de sus amigos por su falta de compromiso. La pelea escala y terminan en la estación de policía. Heather Hobbs los libera y se encarga de que vuelvan al juego.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “REZ BALL”?

Después de varias victorias, los Chuska Warriors deben volver a enfrentarse a los Coyotes de Santa Fe. Para prepararse, Jimmy visita el lugar que frecuentaba con Nataanii. Además, invita a Krista al juego y deja una entrada para su madre Gloria Holiday (Julia Jones), quien tiene problemas de alcoholismo y nunca ha visto jugar a su hijo.

¿Por qué Gloria Holiday no asiste a los partidos de su hijo?

Gloria Holiday también jugó básquetbol, de hecho, era parte del equipo femenino junto a Heather Hobbs, sin embargo, sus sueños deportivos no se cumplieron. Teme que suceda lo mismo con Jimmy, así que prefiere no ser parte de su carrera. No obstante, cerca del final de “Rez Ball” intenta corregir sus errores: consigue un nuevo trabajo, deja de beber y planea asistir al último juego de su hijo.

Sin embargo, la arrestan por un delito pasado. Gracias a un oficial de policía, logra escuchar parte del juego por radio. A pesar de que los Católicos de Santa Fe utilizan la misma estrategia que los Chuska Warriors, esta vez no logran ganar con facilidad. De hecho, Mason Troy, el jugador estrella del equipo oponente, comete una falta grave en el último minuto.

Los Chuska Warriors, ¿ganan el juego?

Jimmy es el responsable de hacer los tres tiros. Para motivarse piensa en su amigo Nataanii, pero las palabras de su madre sobre que están destinados al fracaso no lo dejan concentrarse. Al final, demuestra ser más fuerte y consigue la victoria para su equipo. Más tarde, Jimmy recibe varias ofertas de reclutadores deportivos.

¿CÓMO VER “REZ BALL”?

“Rez Ball” está disponible en Netflix desde el 27 de septiembre de 2024, por lo tanto, para ver el drama deportivo solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.