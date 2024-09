CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Una agnóstica presentadora de pódcast y un rabino despechado y muy poco convencional que se conocen en una fiesta son los protagonistas de “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This” en su idioma original), comedia romántica de Netflix creada por Erin Foster. Aunque la atracción entre Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) es innegable, tienen distintos estilos de vida y familias que complican aún más su romance. ¿Podrá su relación sobrevivir a todos los obstáculos? A continuación, te cuento lo que pasó con los personajes principales de la serie que se estrenó el 26 de septiembre de 2024.

Tras otra cita desastrosa, Joanne llega a la fiesta de una amiga y conoce a Noah, un adorable rabino que acaba de terminar con su novia, con quien planeaba comprometerse. A pesar de la química entre ellos, se limitan a coquetear debido a que no están listos para iniciar un nuevo romance. Sin embargo, ninguno puede dejar de pensar en el otro. Joanne toma la iniciativa y se presenta en el templo de Noah, lo que alarma a la familia del rabino.

Los protagonistas de “Nadie quiere esto” tienen una cita junto a Morgan (Justin Lupe), hermana de ella, y Sasha (Timothy Simons), hermano de él. Las cosas no resultan nada bien, debido a que Esther, la mejor amiga de Rebecca (la ex novia de Noah) y esposa de Sasha, se presenta y hace un escándalo. A pesar de su pasado romántico y un interrogatorio familiar, Noah busca a Joanne y consigue una segunda oportunidad.

Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) empiezan una relación amorosa, a pesar de sus diferencias, en la comedia romántica "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NADIE QUIERE ESTO”?

Mientras disfruta de su relación con Noah, Joanne debe enfocarse en el podcast que tiene con su hermana y que ha recibido una gran oferta. La primera reunión importante coincide con el primer viaje de la pareja, pero Morgan se ofrece a tomar el control y convencer a los inversionistas. A pesar de sus dudas, Joanne acepta para poder acompañar al rabino a un campamento.

Cuando el jefe de Noah aparece en el campamento, el rabino intenta ocultar su romance con Joanne, quien decepcionada por dejar su trabajo por alguien que no vale la pena decide regresar a casa y asistir a su reunión. Noah se da cuenta de su error y va tras ella. Tras un gesto romántico, le pide empezar una relación formal.

A medida que la relación de los protagonistas de “Nadie quiere esto” avanza, Morgan y Sasha se acercan y descubren que tienen cosas en común. Aunque la hermana de Joanne está soltera, Sasha está casado con Esther y tiene dos hijos. El vínculo de estos dos personajes no parece ser romántico, pero definitivamente ocasionará problemas.

Durante una reunión improvisada, Noah se esfuerza demasiado por causar una buena impresión a la familia de Joanne, pero tiene el efecto contrario en ella, quien incluso considera terminar su relación. Tras superar esa crisis, Joanne se concentra en ganarse a los amigos de su novio, lo que consigue con ayuda de su hermana.

Joanne (Kristen Bell) consigue ganarse el aprecio de las amigas de Noah (Adam Brody) en la serie "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NADIE QUIERE ESTO”?

Noah y Joanne, ¿superan los obstáculos?

La relación de Joanne y Noah se complica cuando el rabino recibe buenas noticias en el trabajo: su jefe planea retirarse y nombrarlo rabino principal, pero su romance con una shiksa representa un obstáculo para su carrera. Además, Joanne encuentra una caja con los recuerdos de Rebecca y pone toda su energía en evitar abrirla.

Joanne y Noah resuelven el tema de la caja de recuerdos, pero una inesperada conversación entre Morgan y Rebecca provoca una discusión entre la pareja. Aunque logran aclarar sus dudas, Joanne cree que su hermana mintió y se pelea con ella. Más tarde, se revela que todo fue culpa de Rebecca y gracias a Sasha, las hermanas arreglan sus diferencias.

Además de sentirse presionada por la propuesta de Noah de convertirse al judaísmo, Joanne está tensa por la presentación oficial a los padres del rabino. Las cosas no empiezan bien, pero un secreto de Bina, la madre de Noah, permite que Joanne recupere el control. La reunión parece terminar con una nota amigable, no obstante, Bina aclara que no cederá tan fácil.

A pesar de fingir estar enferma para no asistir al bat mitzvá de Miriam inspirado en Nueva York, al final de “Nadie quiere esto”, Joanne asiste al evento junto a su hermana y revela que ha decidido convertirse al judaísmo. Después del sermón del rabino y una conversación con Rebecca, comprende que se trata de algo muy serio y prefiere no arruinar la vida de Noah.

No obstante, Noah no está dispuesto a renunciar a ella, así que la sigue y le pide continuar con su relación. ¿Cómo funcionará? ¿Noah renunciará a ser rabino principal? ¿Joanne se unirá a la comunidad? ¿Habrá una segunda temporada?

Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) retoman su romance al final de la serie “Nobody Wants This” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “NADIE QUIERE ESTO”?

“Nadie quiere esto” está disponible en Netflix desde el 26 de septiembre de 2024, por lo tanto, para ver la comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.