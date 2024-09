¿Cuántas veces hemos escuchado decir a varios que por amor están dispuestos a todo? Si bien, para algunos suena como algo romántico, el riesgo que conlleva entregarse por completo a alguien no siempre tiene los resultados esperados, peor si la persona elegida para compartir el resto de sus días es alguien completamente opuesto a uno. Esto le pasó a Vicky White, una guardia de prisión muy respetada, cuando se enamoró de Casey White, un peligroso reo que esperaba un juicio por asesinato, a quien ayudó a escapar de la cárcel para después emprender una fuga con el único propósito de vivir su romance a plenitud. Al final, su cuento de hadas acabó con ella muerta y él detenido. El trágico final de la oficial penitenciaria y su amado recluso es presentado en “Fuga de prisión: El amor anda suelto”. En los siguientes párrafos, te contamos la historia real de este caso.

El documental, cuyo título en inglés es “JailBreak: Love on the run”, llega a Netflix este 25 de septiembre de 2024. Profundiza la relación prohibida de una mujer ejemplar con un individuo acusado de diversos delitos graves. Es preciso aclarar que a pesar de que los dos se apellidan igual, no tienen ningún parentesco.

Vicky White fue nombrada cuatro veces como "Empleada del año" (Foto: Netflix)

UNA INESPERADA RELACIÓN AMOROSA

Vicky White era una oficial muy respetada que había trabajado durante 17 años en el Centro de Detención del Condado de Lauderdale, en Alabama, donde ayudó a desmantelar la corrupción policial que existía en el recinto penitenciario con los tratos que hacían algunos efectivos con los reclusos. Debido a su profesionalismo e integridad, llegó a ser elegida hasta en cuatro ocasiones “Empleada del año”. Su vida laboral transcurría con normalidad hasta que en 2020 conoció a Casey White cuando este fue trasladado a Lauderdale para enfrentar un juicio por asesinar a puñaladas a Connie Ridgeway, una residente de Rogersville, Alabama, en 2015.

Antes de llegar a este lugar, él cumplía una condena de 75 años en el centro penitenciario William E. Donaldson por siete cargos que incluían intento de asesinato y robo; sin embargo, al confesar el crimen de Ridgeway fue llevado al lugar donde trabajaba Vicky. Tras llegar, el sujeto se retractó y se declaró inocente. Como la oficial era amable con todos, cruzó palabras con el nuevo reo, quien también se mostró muy atento y se ganó su confianza; es más, le aseguró su inocencia y ella le creyó, por lo que quería salvarlo.

Al estar divorciada hace varios años, encontró en Casey a la persona que llenó ese vacío. ¿Cómo lo hizo? A través de cartas, comunicaciones amorosas y más. En retribución, Vicky le daba un trato especial, como comida extra y ciertos privilegios, lo que llevó a que tengan una relación romántica que habría comenzado ese mismo 2020.

Casey White es un reo muy peligroso que inicia un romance con una oficial muy respetada (Foto: Netflix)

PLANEAN SU FUGA

En 2022, Vicky White les dijo a sus colegas que estaba lista para jubilarse, aunque no dio más detalles, solamente dijo a algunos de sus compañeros que se iría con un estallido, haciendo alusión a algo muy fuerte; y aunque ellos no entendían, la oficial tenía todo planeado para su fuga y la de su amado.

Con el fin de ayudar a escapar a Casey, ella vendió su propiedad de cuatro acres por US$95,550, pese a que esta valía US$235,600, algo que reflejaba su necesidad de obtener dinero lo más antes posible para dar su gran golpe en nombre del amor. Con dinero en mano compró varios artículos como ropa extragrande para hombre; es preciso mencionar que él mide 2,06 metros. También adquirió armas de fuego y vehículos. Todo estaba listo.

Casey White ya cumplía una condena de 75 años cuando conoció Vicky White (Foto: Netflix)

EL DÍA DE SU FUGA

La mañana del 29 de abril de 2022, Vicky White les comentó a sus compañeros que llevaría a un reo de nombre Casey White al juzgado de Florence para una evaluación de salud mental. En las imágenes se ve el traslado de ambos por el recinto hasta que ella lo lleva a un vehículo policial con el que salen. Hasta ese momento, él estaba esposado y con grilletes en los pies. Después de eso, no se supo más de ellos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Lauderdale recibió un video de vigilancia que había sido tomado en una gasolinera local, donde se veía la patrulla de Vicky White solamente ocho minutos después que abandonaron el centro de detención. Al revisar el itinerario del juzgado, se percataron que no había audiencias ni evaluaciones, por lo que pensaron que la oficial penitenciaria pudo ser obligada por el sujeto. Fue así que se inició una búsqueda a nivel estatal para rescatarla y capturar a Casey.

El día que Casey White y Vicky White fugan del centro penitenciario (Foto: Netflix)

LA HUÍDA Y PERSECUCIÓN

Como Vicky sabía que los iban a buscar, ya había preparado todo. Fue así que usaron varios carros para escapar. La pareja cambió un Ford Edge, que abandonaron en Tennessee, por una camioneta Ford F-150 azul del año 2006 con el que se dirigían al norte. Para ese momento ya se habían registrado en varios moteles, pero como la búsqueda pasó de ser estatal a nacional, todos estaban tras sus pasos. Un video de vigilancia reveló que ella había teñido su cabello rubio de negro.

Ellos llegaron a Evansville, Indiana, donde alquilaron una habitación de motel con la ayuda de un hombre sin hogar, al que le pagaron US$100 para que haga la reserva. El sujeto, que era un delincuente sexual convicto, no sabía que estaban prófugos. La reserva era para 14 días.

Los días pasaban y se ofreció una recompensa por su ubicación, además alertaron que eran peligrosos y que estaban armados.

Vicky White era una oficial respetada a la que todos acudían (Foto: Netflix)

EL DÍA DE SU DETENCIÓN

El 9 de mayo de 2022, las autoridades de Evansville, Indiana, recibieron un video de vigilancia de los fugitivos con la camioneta en un establecimiento de lavado de autos; más tarde, ellos subían a un Cadillac DTS gris, que fue visto en un motel por un policía, por lo que pidió apoyo. La pareja al darse cuenta salió de inmediato y huyó, Casey conducía y ella era su copiloto. De esta manera comenzó una persecución tras once días de haber huido.

Cuando estaban escapando por la US 41, su unidad fue impactada por un vehículo policial, que provocó que cayera en una zanja. Él se entregó, pero Vicky tenía una herida de bala en la cabeza, pues al verse acorralada, jaló el gatillo de su arma. La mujer fue llevada al hospital, donde fue declarada muerta y se determinó que fue suicidio. Fue enterrada en el cementerio Center Hill en Lexington, Alabama, el 14 de mayo.

En tanto, Casey White fue devuelto a Alabama y fue transferido a la prisión estatal en Bessemer. El 11 de julio de 2022, fue acusado de homicidio grave por la muerte de Vicky White, pero en mayo de 2023 se declaró culpable de fuga de prisión en primer grado para que ya no sea juzgado por el deceso de la oficial. De esta manera, la historia de un amor prohibido llegó a su final.

Vicky White murió tras huir con un reo. Ella se disparó al verse acorralda (Foto: AFP)