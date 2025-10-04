La tensión, el drama y la adrenalina regresan a la pantalla de Telemundo con una de sus apuestas más intensas: “La Isla: Desafío Extremo 2025″. El reality que pone a prueba los límites humanos está de vuelta con una temporada que promete emociones al filo, alianzas inesperadas y paisajes tan hermosos como peligrosos.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO DE LA NUEVA TEMPORADA DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″?

La cita es este martes 7 de octubre de 2025 con el gran estreno a las 7 p.m./6C en Estados Unidos por la señal de Telemundo. Eso significa que en la franja horaria del Este (ET) se verá a las 7:00 p.m., mientras que en la franja Central (CT) comenzará a las 6:00 p.m.

Para los fanáticos en México, el estreno podrá seguirse a las 6:00 p.m. (hora CDMX), mientras que en Perú será a las 7:00 p.m. En España, los seguidores deberán trasnochar, ya que el programa se transmitirá en directo a las 1:00 a.m. del miércoles 8 de octubre. Con estos horarios, la audiencia de distintos países podrá vivir al mismo tiempo la emoción del arranque.

¿CÓMO VER LA NUEVA TEMPORADA DEL REALITY DE TELEMUNDO?

Los televidentes podrán seguir “La Isla: Desafío Extremo 2025″ en vivo por Telemundo, en la app oficial de Telemundo (Google Play y Apple Store) y, al día siguiente, en Peacock. Además, el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento ofrecerá contenido extra y momentos exclusivos para los fans más apasionados.

Para acceder al contenido de Peacock en EE. UU. después de su transmisión en Telemundo, los usuarios deben suscribirse: el plan Peacock Premium tiene un costo de US$10,99/mes (o US$109,99/año) con publicidad, mientras que la versión Premium Plus, sin anuncios (o con publicidad reducida) y con funciones adicionales como descargas, cuesta US$16,99/mes o US$169,99/año.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA NUEVA TEMPORADA DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025″

Conducido por Héctor Suárez Gomís, el reality reunirá a 18 valientes participantes en escenarios extremos que van desde playas vírgenes hasta selvas tropicales y desiertos abrasadores. Cada uno deberá demostrar fuerza física, resistencia mental y capacidad de adaptación en un ambiente donde nada está garantizado.

El elenco combina a celebridades reconocidas como Elizabeth Gutiérrez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno, Ximena Herrera, Mauricio Islas, Julieta Grajales, José María Galeano, Jason Romo y Zoraida Gómez, con un grupo de atletas, artistas, emprendedores y figuras de realities que llegan decididos a pelear por la gloria.

La dinámica volverá a dividir a los concursantes en tres equipos que lucharán por dominar Playa Alta, Playa Media y Playa Baja, enfrentando no solo los retos físicos, sino también el desgaste emocional y las tensiones de la convivencia. En la fase final, los lazos se romperán: cada competidor se jugará su futuro en solitario por el gran premio de 200,000 dólares.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.