Jung Jinsu es el fundador y líder original de La Nueva Verdad, grupo religioso que gana miles de seguidores debido a la aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno en “Rumbo al infierno” (“Hellbound” en inglés). En la primera temporada de la serie surcoreana de Netflix se reveló que todo es una farsa y que Jinsu también recibió un anuncio, pero se mantuvo en secreto, al igual que su manifestación. Aunque Jinsu desapareció, se anunció su regreso en la segunda entrega. También se comunicó que otro actor asumió el rol principal. ¿Por qué?

Yoo Ah-in, recordado por producciones como “Like for Likes”, “Sovereign Default”, “Six Flying Dragons”, “Descendientes del sol” y “Chicago Typewriter”, interpretó a Jung Jinsu en los primeros seis episodios del drama basado en el webtoon homónimo de Yeon Sang-ho. Pero quedó fuera del proyecto y fue reemplazado por Kim Sung-cheol.

Entonces, ¿qué sucedió con Yoo Ah-in? ¿Por qué Kim Sung-cheol, que apareció en las series “Prison Playbook”, “The Wind Blows”, “Hospital Playlist”, “Do You Like Brahms?”, “Sweet Home”, “Vincenzo”, “Racket Boys”, “Our Beloved Summer” y “El juego de la muerte”, interpretó al líder de la New Truth tras su resurrección?

Yoo Ah-in interpretó a Jung Jinsu, el líder de La Nueva Verdad, en los primeros seis episodios de "Rumbo al infierno" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ YOO AH-IN QUEDÓ FUERA DE “RUMBO AL INFIERNO 2″?

Poco después de que se confirmara la segunda temporada de “Rumbo al infierno”, el 3 de febrero de 2023, se inició una investigación en contra de Yoo Ah-in por consumo de drogas ilegales. Una vez que la policía de Corea del Sur confirmó que los exámenes del actor dieron positivos a dos sustancias, Yoo Ah-in quedó fuera de varios proyectos.

Además de “Hellbound”, fue descartado de la película de Netflix “The Match”, que en ese momento aún no empezaba su rodaje. Aunque las grabaciones de la serie “Goodbye Earth” ya habían terminado, su participación se redujo significativamente en la postproducción.

El 3 de septiembre de 2024, Yoo Ah-in fue sentenciado a un año de prisión y a pagar una multa de 2 millones de wones, es decir, 1439 dólares. “Cualquiera que sea el resultado (del fallo), recompensaré a quienes me cuidaron volviéndome mucho más saludable y honesto y viviendo mi vida como alguien que puede contribuir a la sociedad”, expresó el actor durante su defensa, según la agencia de noticias Yonhap.

KIM SUNG-CHEOL EN LA TEMPORADA 2 DE “RUMBO AL INFIERNO”

Kim Sung-cheol, actor surcoreano de 32 años, se convierte en Jung Jinsu a partir de la segunda temporada de “Rumbo al infierno”. El líder de La Nueva Verdad resucita y busca una explicación para lo que le sucedió y las consecuencias de pasar tantos años en el infierno.

Para lograrlo, recurre a su fieles seguidores que ignoran su manifestación y creen ciegamente en sus palabras. Por supuesto, Min Hyejin (Kim Hyun-joo) y Sodo intentarán detenerlo. ¿Lo lograrán?

Kim Sung-cheol asume el rol de Jung Jinsu resucitado en la segunda temporada de "Rumbo al infierno" (Foto: Netflix)