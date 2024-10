Judith Moor es una mujer de Estados Unidos que un día visitó una tienda de segunda mano llamada B-Thrifty, que se ubica en Annandale, Virginia. En ese lugar encontró una vela que le gustó y decidió comprarla porque tenía un precio cómodo. Lo curioso es que después se llevó una gran sorpresa al conocer cuánto vale en realidad.

Según se pudo conocer, la vela costaba 29.99 dólares en la tienda de segunda mano; sin embargo, tenía un descuento del 30 %, por lo que al final costaba 20.99 dólares, un precio agradable para la mujer, pues vio que la vela era de la marca Jo Malone.

Esta imagen muestra a Judith Moor con su hija Sophia Armata. Ambas dando a conocer la vela encontrada en una tienda de segunda mano. (Foto: @wxsoph / TikTok)

Tras adquirirla, ella buscó en línea cuánto costaba una en realidad en la página web de la mencionada marca de lujo y ahí se percató que la pieza se vende por 540 dólares. Por esa razón, de inmediato supo que había hecho una gran compra.

Esta imagen permite apreciar el momento en que Sophia Armata quita la tapa de la vela para enseñar mejor cómo luce. (Foto: @wxsoph / TikTok)

¿Qué aroma tiene la vela?

La hija de Judith, Sophia Armata, fue quien informó lo sucedido a través de un video compartido en su cuenta de TikTok (@wxsoph). Ahí ella mostró el gran tamaño de la vela. Además, enseñó cómo luce encendida y dejó en claro que su aroma es de pera inglesa y fresia.

En esta imagen aparece la vela de esta historia encendida. (Foto: @wxsoph / TikTok)

En diálogo con Newsweek, Sophia aseguró que lo primero que le llamó la atención fue el tamaño de la vela. “Es la más grande que he visto en mi vida”, dijo. También confesó que no tenía idea cuánto podía llegar a costar una nueva. “Había oído hablar de la marca Jo Malone y sabía que no era barata, pero nunca hubiera imaginado su verdadero valor”, recalcó.

