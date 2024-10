A veces, las visitas a ciertos lugares no terminan siendo como uno las imaginó en un principio. Cuento esto porque Natalie Hewitt y su madre acabaron viviendo una inesperada experiencia cuando visitaron un restaurante en New York (Estados Unidos). Resulta que ahí ambas cometieron un error a la hora de pedir comida. Recién se dieron cuenta de la equivocación cuando les llevaron sus platos.

¿A dónde fueron exactamente? Pues, de acuerdo a Newsweek, la hija y su progenitora acudieron al Carmine’s, un restaurante italiano muy popular por su decoración y por su menú de estilo familiar. Justamente, esto último es lo que las mujeres de esta historia no sabían.

En esta imagen se puede apreciar a Natalie Hewitt, quien fue con su madre a un restaurante en New York. (Foto: @nataliehewitt / TikTok)

Y es que a la hora de ordenar, pidieron varios platos de comida, pensando que les iban a servir poco e iban a ser capaces de acabar todo sin problemas, pero como el local posee un menú de estilo familiar, les sirvieron bastante, generando una gran sorpresa en ellas.

Esta imagen muestra unos cuantos platos de los muchos que ordenaron Natalie Hewitt y su madre en un restaurante de New York. (Foto: @nataliehewitt / TikTok)

Cuando las dos recibieron todos los platos que habían ordenado, Natalie optó por activar la cámara de su celular para grabar lo que ella y su madre tenían que comer por desconocer el estilo de menú del restaurante. Dicho video después lo compartió en su cuenta de TikTok (@nataliehewitt), donde se volvió viral.

Esta imagen permite apreciar a la madre de Natalie Hewitt sonriendo, mientras está por comer lo que ordenó en el restaurante de New York. (Foto: @nataliehewitt / TikTok)

El camarero quedó impactado por los platos que ordenaron

“Sabíamos que habíamos hecho algo mal cuando mi ‘lado’ de brócoli era del tamaño de mi cabeza”, comentó la propia Natalie en su publicación. Además, agregó: “Deberían haberme visto arrastrando 20 libras de sobras por las calles de New York”. Pero eso no es todo. También escribió lo siguiente: “(El camarero) dijo ‘wow, me encanta esta mesa’ después de que hicimos el pedido. Pensamos que era porque habíamos elegido buenas opciones, jajaja”. Sin duda, ella y su madre vivieron una experiencia que nunca olvidarán.

