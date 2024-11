Vamarr Hunter, en los últimos años, ha pasado por situaciones que tranquilamente podrían verse en una película con mucho drama. Este hombre de Chicago (Estados Unidos), actualmente tiene 50 años. Cuando tenía 35 descubrió que era adoptado y tiempo después supo que su madre biológica es la dueña de una panadería que frecuentaba. ¡Cosas de la vida!

En diálogo con ABC 7 Chicago, de acuerdo a un video compartido en YouTube por el citado medio, el protagonista de esta historia contó que pudo conocer a su progenitora Lenore Lindsay (de 67 años) a raíz de haberse realizado unas pruebas genéticas. Lo curioso es que su madre, que lo dio en adopción a los 17, siempre estuvo cerca de él, ya que vivía en el mismo vecindario: South Shore.

Por si fuera poco, Lenore Lindsay es propietaria de la panadería ‘Give Me Some Sugah’, un lugar al que Vamarr Hunter iba frecuentemente como cliente. Encontrar a su madre biológica, sin duda, lo puso muy feliz. No puede estar más agradecido con la vida.

En esta imagen aparece Vamarr Hunter. (Foto: ABC 7 Chicago / YouTube)

Ha podido conocer a otros miembros de su familia

“Ha sido una gran experiencia. Fortalece aún más mi fe”, sostuvo el hombre, que a raíz de haber hallado a su progenitora, ha podido a conocer a otros miembros de su familia, como sus hermanos, mientras que la mujer que lo trajo al mundo ha podido conocer a sus nietos, ya que él es padre de cuatro hijos.

Esta imagen muestra a Vamarr Hunter con su madre biológica Lenore Lindsay. (Foto: ABC 7 Chicago / YouTube)

Ahora Vamarr trabaja con su madre Lenore en la panadería. Ambos son socios comerciales y se llevan muy bien. Cuando ella tuvo problemas de salud, él tuvo que dirigir algunas cosas y lo hizo sin problemas. “No se puede recuperar el tiempo y los días que han pasado. Lo que sí se puede hacer es aprovechar adecuadamente el tiempo que se tiene”, recalcó.

En esta imagen se puede apreciar la buena relación que tienen Vamarr Hunter y Lenore Lindsay. (Foto: ABC 7 Chicago / YouTube)

Lenore, en tanto, considera que fue el poder de Dios lo que hizo posible que ella se reencontrara con su hijo después de muchas décadas estando separados. “Cuando lo llamé, esa conexión fue tan inmediata. Ni siquiera puedo explicarlo. Fue como si todo en mi corazón se hubiera abierto de golpe. Es la historia y el momento más alegre de mi vida. En mis años de vejez, todo esto se ha unido”, aseveró la mujer. ¡Qué alegría por ellos!

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.