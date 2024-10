Tori Los es una creadora de contenido que vive en New York (Estados Unidos). Ella ha causado sensación en TikTok (su cuenta es @skincarewithtori) porque dio a conocer un truco para hacer creer a los demás que no lleva mucho maquillaje. Varios de sus seguidores le han agradecido por haber compartido la información.

En el video que subió para revelar el método, el cual ya posee más de tres millones de reproducciones, la mujer aparece limpiándose la nariz con una toalla por una singular razón que explicó a través de un texto colocado en el mismo clip.

En esta imagen aparece Tori Los, la joven que comparte videos relacionados al maquillaje. (Foto: @skincarewithtori / TikTok)

“Una vez escuché a un maquillador decir que no usar maquillaje en la nariz engaña al cerebro de las personas y les hace pensar que no usas mucho maquillaje. Así que ahora siempre me limpio la nariz antes de salir de casa”, sostuvo.

Esta imagen muestra a Tori Los, la protagonista de esta historia. (Foto: @skincarewithtori / TikTok)

La reacción de los usuarios

A raíz de haber dado a conocer ese truco, muchos usuarios se mostraron contentos e indicaron que lo aplicarían sin ningún problema. Incluso dijeron que el no maquillar la frente también ayuda a generar “esa ilusión”. Otros internautas, en tanto, manifestaron que a raíz de que su nariz suele estar roja tenían que sí o sí maquillarla.

Esta imagen te permite apreciar a Tori Los, una mujer que vive en New York. (Foto: @skincarewithtori / TikTok)

Como la publicación causó un gran impacto, Tori Los fue entrevistada por Newsweek. Ahí aseguró que se encuentra feliz por los contenidos que comparte en su cuenta. “Mi página ha sido una salida muy divertida y creativa, y una forma de compartir las cosas que he aprendido durante mi tiempo en la industria. En realidad, soy una chica que se inspira en los productos de belleza: texturas, colores. Me encanta todo y he encontrado mucha alegría al compartir en línea”, precisó.

