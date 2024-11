Bella Salsberry es consciente que la vida que le tocó vivir es muy distinta a la de muchas personas a raíz de tener insuficiencia cardíaca, pero no se deprime. A sus 27 años, esta mujer de Florida, Estados Unidos, afronta la idea de morir en cualquier momento. Esta es su historia.

Cuando tenía 14 años, a Bella le diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica, que, de acuerdo a Newsweek, es una enfermedad que “hace que el músculo cardíaco se vuelva más grueso, lo que dificulta que el corazón bombee sangre por el cuerpo”.

Es por eso que le acabaron colocando un marcapasos y, durante un tiempo, su enfermedad no mostró signos de progresión. Pero a los 26 años, ella se enteró que estaba en las primeras etapas de una insuficiencia cardíaca.

Los alimentos que debe ingerir y evitar

Bella Salsberry comenzó a tener dificultades para respirar, mala circulación, visión de túnel y mareos. Para estar y sentirse bien, necesita tener un estilo de vida saludable. “Intento no limitarme demasiado, pero trato de comer alimentos integrales. He eliminado todos los alimentos procesados y consumo menos de 2.000 miligramos de sal al día. Eso me ayuda a reducir muchos de mis síntomas y me permite hacer ejercicio, mantenerme activa y seguir el ritmo de la gente de mi edad. Me centro principalmente en la dieta y el ejercicio para sentirme bien”, aseguró la mujer en diálogo con la citada fuente.

Ella se ha dado cuenta que su vida es muy frágil y que puede perderla en cualquier momento. Sobre todo a raíz de la partida de familiares cercanos. Su hermano, por ejemplo, falleció a los 12 años debido a un evento cardíaco repentino. A raíz de ese evento es que su familia empezó a realizarse pruebas genéticas. Es así como ella supo que tenía miocardiopatía hipertrófica. Su abuelo, Kent Underwood, en tanto, falleció a principios de este año. Él estaba recibiendo tratamiento por insuficiencia cardíaca congestiva. Lastimosamente, su salud fue deteriorando poco a poco hasta que ya no pudo más.

Como Bella se ha esforzado y se sigue esforzando por tener una vida plena a pesar de todo, considera que si su momento de morir fuera ahora, estaría feliz por la vida que le tocó. “Me llevó mucho tiempo llegar a este punto y mucho trabajo, pero ahora creo que todo va a estar bien. Fui a terapia y eché un vistazo a mi vida y mis relaciones. Escribí un diario, medité, recé y reflexioné mucho. Si mañana me atropella un coche, sé que he vivido mi vida y que estoy contenta con el lugar en el que me encuentro. No quiero morir y estoy trabajando activamente para no morir, pero no tengo control sobre lo que ocurra”, recalcó.

Cabe mencionar que Bella también sufre de endometriosis, una enfermedad que tuvo que aprender a controlar. Si bien no la matará, el dolor debilitante puede ser algo muy difícil de sobrellevar para cualquiera. Ella ha demostrado ser muy fuerte. Es por esa razón que se ha convertido en un ejemplo para muchos usuarios de TikTok, quienes se han enterado de todo lo que le pasa a raíz de los relatos de la mujer en distintos videos (su cuenta es @bellasalsberry).

