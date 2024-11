Hay que tener suerte para sobrevivir a un ataque de tiburón. Y más suerte todavía para estar con vida después de un segundo ataque de ese animal. Digo todo esto antes de empezar a hablar sobre Cole Taschman, un hombre de Stuart (Florida, Estados Unidos) que hace poco fue mordido por un escualo en la misma playa donde fue atacado por otro 11 años atrás. Conoce su increíble historia.

TCPalm informó que Cole se encontraba surfeando en Bathtub Beach con su novia y sus amigos cuando un tiburón tigre le mordió los pies. “Se me acercó por detrás y, cuando me mordió, miré hacia atrás y lo vi encima de mí”, contó al citado medio.

Esta es una imagen referencial de un hombre surfeando. (Foto: Oliver Sjöström / Pexels)

En ese entonces, Cole atinó a gritarles a sus amigos Hunter y Zach. “Ya estaban remando hacia mí cuando vieron el azote, y por suerte había una ola que venía justo ahí, así que me subí a ella y la monté sobre mi vientre”, aseguró.

Esta es una imagen referencial de un tiburón tigre. (Foto: Daniel Torobekov / Pexels)

Eventualmente, sus amigos lo llevaron a la orilla. Ellos usaron las correas de la tabla de surf para detener el sangrado y luego, junto con la novia de Cole (Ana Peci), lo llevaron al Hospital Martin North de la Clínica Cleveland, antes de ser trasladado al Centro Médico St. Mary’s en West Palm Beach, donde fue sometido a dos operaciones y recibió 93 puntos de sutura.

El primer ataque de un tiburón

Lo llamativo es que el ataque se produjo en la misma playa donde antes Cole fue mordido también por un tiburón. El primer ataque ocurrió cuando él tenía 16 años. En aquel entonces, acabó con 12 puntos de sutura y un yeso en el brazo.

Al ser consultado sobre cuál experiencia ha sido peor, Cole no dudó en señalar que la última se lleva el premio. “No hay comparación. Es muy agitado ver cuánto peor fue esta”, sostuvo en diálogo con la cadena local WPTV. “Casi me desmayo por el shock o por haber perdido suficiente sangre”, agregó.

Esta es una imagen aparece Cole Taschman, el protagonista de esta historia. (Foto: Cole Taschman / Facebook)

A raíz de esta última experiencia que le tocó vivir, Cole aconseja a todos no surfear sin compañía. “Sabes, te cambia, así que definitivamente no surfees solo”, indicó el hombre, cuya novia abrió una cuenta en Go Fund Me para que él reciba donaciones, pues necesita el dinero.

“No tiene seguro médico y tuvo que someterse a dos cirugías realizadas por el Dr. Borrego en el Centro Médico Saint Mary’s para reparar 3 tendones, recibió 93 puntos de sutura y también muchas grapas”, se lee en la descripción de la cuenta. Hasta el cierre de esta nota, se ha recaudado $ 6,652 de los $ 30 mil que se espera obtener.

