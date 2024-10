Tyler Dufford jamás imaginó que vería a Amanda Dufford, el amor de su vida, usando un vestido rojo el 19 de octubre de 2024, fecha en la que se realizó la boda de los dos en The Castle at Wildwood Gardens (Georgia, Estados Unidos). Si bien ambos no son tradicionales, el color lo dejó atónito. Tanto así que su reacción se volvió viral en TikTok luego que la cuenta @woodellproductions la mostrara en un video. Tienes que ver la grabación.

Lo curioso es que Tyler, mientras esperaba que Amanda caminara con rumbo hacia el altar, estaba un poco preocupado, ya que le dijeron que ella iba a usar maquillaje y él rara vez la había visto maquillada en los casi seis años que llevan juntos.

“Me horroricé al pensar que ella iba a salir por esas puertas y no se iba a parecer a Amanda”, contó en diálogo con People. Es por eso que, cuando vio que tenía un maquillaje muy sutil, gritó de emoción alzando los brazos. “Me sentí súper aliviado de que todavía se viera como ella misma”, recalcó.

Esta imagen permite apreciar qué Tyler Dufford llegó a inclinarse, apoyando sus manos sobre sus rodillas. Todo al ver a Amanda Dufford con su vestido rojo. (Foto: @woodellproductions / TikTok)

Al inicio, lo que pudo ver Tyler fue la cara y el cabello de Amanda, ya que un fotógrafo le impedía ver su vestido. Pero una vez que vio el color de la mencionada prenda, el hombre quedó impactado. No podía creer que era rojo. Él se inclinó apoyando sus manos sobre sus rodillas. Estaba muy sorprendido. Como tenía la boca muy abierta llegó a cubrírsela con la mano.

Esta imagen muestra a Amanda Dufford caminando hacia el altar. (Foto: @woodellproductions / TikTok)

La reacción de Tyler es muy especial para Amanda

“Me quedé absolutamente atónito con lo hermosa que se veía y lo perfecto que le quedaba ese vestido. Me quedé sentado allí y pensé: ‘Esa es mi esposa’”, recordó el hombre. Esa reacción que tuvo es muy especial para Amanda. “Pensé: ‘Sí, ese es mi marido’”, expresó Amanda, que también fue entrevistada por People.

En esta imagen aparecen Tyler Dufford y Amanda Dufford a punto de casarse. (Foto: @woodellproductions / TikTok)

“Estaba tan emocionada de verlo al final, tan feliz y todavía estamos tan enamorados, y sentí que nos estábamos conociendo por primera vez y no podía esperar. No pude evitarlo, casi quería correr hasta allí, pero todavía estaba tratando de recordar cómo caminar”, aseveró la mujer.

Todo ese momento tan especial quedó inmortalizado en un video que, como indiqué al inicio, fue subido a TikTok. Para ser exactos, el 21 de octubre. Desde entonces, la pareja no ha dejado de generar comentarios en la plataforma. ¡Mucha felicidad para Tyler y Amanda!

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.