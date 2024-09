Brooke Aliceson, de Watertown, New York (Estados Unidos), es una mujer que descubrió que estaba embarazada de una manera inusual. Resulta que un día ella empezó a sentir un olor repulsivo en su casa. Al no encontrar de dónde provenía, eventualmente, entendió que todo era porque se encuentra en la dulce espera.

En un video que publicó en su cuenta de TikTok (@corndogonice), Brooke dio a conocer que de un momento a otro su vivienda comenzó a oler muy mal. La situación se volvió insoportable para ella y es por eso que decidió darle una buena limpiada a su vivienda.

“Limpié el bote de basura, saqué la basura con mucha frecuencia, revisé toda la comida de la cocina, pasé un trapeador por las paredes desde el piso hasta el techo, lavé mis cortinas con mucho suavizante de telas para que olieran especialmente bien al colgarlas”, aseguró la mujer en diálogo con Newsweek.

Sin embargo, la situación no mejoró. La mujer seguía sintiendo el olor repulsivo en su casa, pero curiosamente solo ella era capaz de detectarlo. Es por eso que luego de analizar con más calma todo, decidió hacerse una prueba de embarazo y es ahí donde se enteró que estaba en la dulce espera. En ese entonces, tenía cuatro semanas y el tiempo cuadraba.

En esta imagen aparece Brooke Aliceson, quien aseguró que su esposo no puede detectar el olor repulsivo al igual que ella. (Foto: @corndogonice / TikTok)

Recién ahí Brooke entendió el motivo por el que vivía esa experiencia. Ella, según la citada fuente, ya tiene una hija con su esposo y justamente en su primer embarazo tuvo hiperémesis gravídica. “Es una forma elegante de decir que estaba muy enferma, y desafortunadamente había regresado”, dijo. “Todo empezó de manera sutil, con una gran sensibilidad a las cosas que me rodeaban, como saber que mi marido estaba cocinando nuggets de pollo en el microondas al otro lado de la casa, a través de puertas cerradas”, agregó.

De acuerdo a sus palabras, con el tiempo, los olores se volvieron irreconocibles y repulsivos cuando nadie más podía olerlos. “Es difícil describir el olor, pero básicamente es todo lo que podría apestar en una casa a la vez y amplificado, como el bote de basura, el cesto de pañales sucios, cualquier alimento que se haya cocinado recientemente, las mascotas. Todo lo que pueda apestar, apestará”, recalcó.

En esta imagen aparece Brooke Aliceson, quien aseguró que su esposo no puede detectar el olor repulsivo al igual que ella. (Foto: @corndogonice / TikTok)

Al comprender lo que ocasiona que sienta olores repulsivos, en el video que menciono líneas más arriba, ella mostró una ecografía de su bebé, lo que genero que toda su experiencia sea sumamente llamativa en TikTok.

Sigue sintiendo el olor repulsivo

El nacimiento de su segundo bebé está programado para abril de 2025. Hasta ese entonces, Brooke sabe que la situación no va a mejorar pronto. “El olor no ha desaparecido”, aseveró. “Estoy a punto de cumplir 12 semanas de embarazo y no veo el final. Con mi primer bebé, los síntomas desaparecieron alrededor de las 30 semanas, así que espero que sea antes”, sentenció.

En esta imagen se aprecia una ecografía que demuestra que Brooke Aliceson está embarazada. (Foto: @corndogonice / TikTok)

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.