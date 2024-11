Las Eliminatorias al Mundial 2026 de la Conmebol volvieron y este 14 y 15 de noviembre será la última fecha doble del año. Si eres de los que disfruta al máximo de ver cada partido acompañado de familiares y amigos, entonces sabes muy bien que los piqueos y bebidas no pueden faltar si te toca ser el anfitrión de la reunión. Para hacerte la vida más fácil, si es que se te acabaron las ideas de qué preparar, hoy te traigo una receta muy sencilla y deliciosa para que dejes a todos sin palabras: brochetas de lomo saltado con ají pollero.

El chef Rafael Piqueras, de la mano de Electrolux, marca europea de electrodomésticos, te propone intensificar la experiencia futbolera sumándole sabor a cada encuentro, ya sea el Argentina vs. Paraguay, Venezuela vs. Brasil, Bolivia vs. Ecuador, Uruguay vs. Colombia o Perú vs. Chile en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Cómo preparar brochetas de lomo saltado con ají pollero

Ingredientes:

Para las brochetas

100 gr de carne

1 cebolla

½ ají amarillo

4 tomates Cherry

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Comino al gusto

Aceite de oliva

Para el ají pollero

½ cebolla

½ ají amarillo

1/2 cdt de ajo

1 cdt de huacatay

1 cdt de culantro

3 cds de leche

2 cds aceite

Para las papas:

15 papas cocktail

Mantequilla

Ajo

Preparación:

Calentar una sartén y agregar aceite. Dorar por ambos lados la cebolla junto al ají amarillo y reservar. A la carne previamente cortada en trozos, agregar sal, pimienta y comino. Armar las brochetas con la carne, cebolla, ají amarillo y tomate cherry. Cocinar en una sartén bien caliente con un chorrito de aceite. No es necesario agregar más sal. Una vez alcanzado el punto de cocción deseado, añadir vinagre blanco y sillao. Colocar una nuez de mantequilla para tener nuestra salsa para barnizar y retirar las brochetas. Reservar la salsa. Para el ají pollero. En una sartén caliente con aceite, añadir cebolla, ají amarillo, ajo, huacatay, culantro y saltear. LLevar la mezcla a la licuadora Electrolux y agregar de a pocos la leche y el queso. Una vez bien licuado, agregar aceite en hilo y servir las brochetas bañadas en la salsa junto con las papitas doradas.

El ají pollero es el complemento ideal para disfrutar al máximo desde casa o en una reunión con amigos. (Foto: Electrolux)

“El Perú vs. Chile será un partido muy intenso. Por ello pensé en una propuesta culinaria que rinda homenaje a la emoción que solo este duelo puede despertar y a los sabores que definen nuestra cultura. La jugosa mezcla hace que esta receta sea la mejor opción para combinar dos de las grandes pasiones del peruano: la comida y el fútbol”, comentó Rafael Piqueras, quien también compartió el paso a paso de la preparación en su cuenta de Instagram @rafaelpiquerasb.

