El inicio de un nuevo año escolar no solo trae la preocupación por la lista de útiles, el uniforme o la adaptación de los niños al nuevo centro de estudios, sino también el cómo les irá en temas de salud, que no se enfermen en los primeros días y que estén correctamente alimentados. Y es que más de un padre tiene problemas a la hora de preparar las loncheras, ya sea porque sus hijos no aceptan todas las opciones o por qué ya no saben qué más cocinarles. Para hacerte la tarea más sencilla, aquí te dejo algunas opciones prácticas y ricas.

“El regreso a clases es una oportunidad ideal para reforzar hábitos saludables en los niños (…) Una alimentación adecuada influye directamente en el rendimiento académico. Se debe priorizar el consumo de frutas, verduras, proteínas y cereales integrales, evitando el exceso de azúcar y alimentos ultraprocesados”, explicó La Dra. Melissa Montesinos, Sub Gerente de Salud y Bienestar de Pacífico Salud.

Teniendo en cuenta que preparar una lonchera saludable no tiene por qué ser complicado ni aburrido y que se deben promover hábitos alimenticios balanceados y nutritivos para los más pequeños, aquí te dejo algunas opciones para que la vuelta a clases sea deliciosa y llena de nutrientes.

Recetas prácticas y ricas para las loncheras

Los especialistas de Fika, marca de productos saludables y deliciosos, brindas estas recetas para que la lonchera contenga una combinación de carbohidratos, proteínas, grasas saludables, y fibra, lo que contribuye a mantenerlos con energía y concentrados durante toda la jornada.

1. Pan Pita relleno de guacamole (para 2 personas):

Ingredientes:

2 panes pita cero Fika

1 palta madura

½ tomate picado en cubos pequeños

¼ cebolla morada picada finalmente

1 chda de culantro fresco picado

½ limón (jugo)

Sal y pimienta al gusto

½ chdta de ajo en polvo (opcional)

Preparación:

Para el guacamole:

En un tazón, machaca la palta con un tenedor hasta lograr una textura cremosa, pero con algunos trozos.

Agrega los demás ingredientes y mezcla bien. Prueba y ajusta la sazón según tu preferencia.

Prepara el pan pita:

En una sartén a fuego medio, calienta los panes pita durante unos 30 segundos por cada lado hasta que estén ligeramente dorados y flexibles.

Si deseas, puedes abrirlos con cuidado para formar un bolsillo o simplemente cortarlos por la mitad.

Rellena cada pan pita con el guacamole.

Tip: Puedes añadir proteína como pollo desmenuzado, atún o garbanzos cocidos para hacerlo más completo.

2. Smashed Croissants:

Ingredientes:

4 croissants sin gluten Fika

Rodajas de queso de tu preferencia

Jamón o prosciutto

Cebollita china picada

Mantequilla y miel (un poquito para la sartén)

Preparación:

Aplasta los croissants con un rodillo. Dóralos en una sartén con mantequilla y miel de tu preferencia. Dales la vuelta para dorar ambos lados. Sirve añadiendo por encima queso, jamón y cebollita china picada.

El pan pita es muy versátil para crear una merienda saludable o para consentir a tus hijos con opciones nutritivas en la lonchera. (Foto: @fika_peru)

3. Capresse Fit (para 2 porciones):

Ingredientes:

2 panes pita fibra sin gluten Fika

Rodajas de mozzarella

2 tomates en rodajas

Hojas de albahaca

Preparación:

En una sartén a fuego medio, calienta los panes pita durante unos 30 segundos por cada lado hasta que estén ligeramente dorados y flexibles.

Ábrelos por la mitad, añade los ingredientes a gusto, y vuelve a colocarlos en la sartén un minuto para que la mozzarella se derrita.

4. Mini Pizzas rápidas (para 2 porciones):

Ingredientes:

2 panes pita cero sin gluten FIKA

Mozzarella rallada

Salsa de tomate

Orégano

Jamón a gusto

Verduras picaditas a gusto

Preparación:

Para una base crocante, corta los panes pita por la mitad, separa las dos tapas y en una sartén a fuego medio, calienta los panes pita durante unos 30 segundos por cada lado hasta que estén ligeramente crocantes.

Añade la salsa de tomate por uno de los lados. Luego, añade por encima la mozzarella a fuego bajo y coloca una tapa sobre la sartén para que se derrita.

Finalmente, añade el jamón de tu preferencia y tus verduras picadas por encima, orégano al gusto y ¡listo! Tus mini pizzas están listas para servir.

Estas recetas de loncheras saludables que incluyen las mini pizzas y el Smashed Croissants harán que el regreso a clases sea delicioso y lleno de nutrientes. (Foto: @fika_peru)

Sabiendo que los padres buscan recetas prácticas que sean atractivas para los niños y, al mismo tiempo, nutritivas, los especialistas de P.A.N., la marca de Alimentos Polar, recomiendan incluir la harina de maíz precocida en la preparación de platos contundentes y llenos de sabor.

1. Panqueques

Ingredientes:

1 taza de Harina de Maíz Blanco Precocida

3 cucharadas de azúcar

1 taza de leche

2 cucharadas de mantequilla con sal derretida

2 huevos

1 cucharada de polvo para hornear

Preparación:

En un tazón, mezclar la harina de maíz precocida, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Posteriormente, se incorporan la leche, el huevo y la esencia de vainilla, batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Es recomendable dejar reposar la preparación durante cinco minutos para mejorar la textura final.

Calentar una sartén a fuego medio y engrasar con mantequilla. Luego, se vierten pequeñas porciones de la mezcla y cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Con la ayuda de una espátula, voltear cuidadosamente los panqueques y cocinar hasta dorar ambos lados. Se pueden servir con miel, frutas frescas o yogur como complemento.

2. Pastel de choclo

Ingredientes:

Para la masa:

250 g de Harina de Maíz Amarillo Precocida P.A.N.

½ litro de leche fresca

100 g de mantequilla con sal

100 g de azúcar rubia

Para el relleno:

½ kg de carne molida

1 cebolla picada en cuadritos

1 cucharada de ajo molido

1 cucharada de ají panca

40 g de pasas

1 huevo

2 cucharadas de ají amarillo molido

1 cebolla picada en cuadritos

1 pizca de sal

10 aceitunas sin hueso

2 huevos duros picados en cuadritos

Aceite para sofreír

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

El horno debe precalentarse a 180°C. En una licuadora, procesar el choclo con la leche hasta obtener una mezcla cremosa y uniforme. En un tazón aparte, se combinan la harina de maíz precocida, el polvo de hornear, la sal y la pimienta, y luego incorporar la mezcla de choclo. Se añaden los huevos batidos y el queso rallado, removiendo suavemente hasta lograr una mezcla homogénea.

Engrasar un molde con mantequilla y se vierte la preparación, distribuyéndola de manera uniforme. Hornear durante 35-40 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Se sugiere dejar enfriar antes de desmoldar. Puede servirse tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca o como una alternativa adecuada para la lonchera.

Los muffins de queso y vegetales, así como los panqueques, son opciones nutritivas y fáciles de preparar para la lonchera. (Foto: @pan_peru)

3. Muffins de queso y vegetales

Ingredientes:

1 ½ taza de Harina de Maíz Amarillo Precocida

1 cucharada de maicena

2 huevos

1 cucharadita de polvo de hornear

1 taza de queso mozzarella rallado

½ taza de leche entera

1 cucharadita de sal

½ taza de zanahoria rallada

½ taza de espinacas crudas picadas

Preparación:

Se requiere precalentar el horno a 180°C. En un tazón grande, mezclar la harina de maíz precocida, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Luego, agregar la leche y los huevos batidos, mezclando hasta obtener una masa uniforme. Seguido a ello, incorporar el queso rallado, la zanahoria y la espinaca, asegurándose de distribuir los ingredientes de manera equilibrada.

Engrasar moldes para muffins y colocar la mezcla en cada uno, llenando hasta 3/4 de su capacidad para evitar derrames durante la cocción. Hornear durante 20-25 minutos o hasta que los muffins estén dorados y firmes al tacto. Una vez listos, se deben dejar enfriar antes de desmoldar. Constituyen una opción saludable y rápida para el desayuno o la merienda.

