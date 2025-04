El beso, símbolo máximo de intimidad y conexión entre dos personas, tiene su propia celebración cada 13 de abril. ¿Y qué mejor manera de conmemorar el Día Internacional del Beso que con una lista de canciones que capturan la magia del amor? A continuación, te presento diez temas perfectos para acompañar un instante romántico.

10 canciones para el Día Internacional del Beso

El Día Internacional del Beso es una ocasión para reflexionar sobre el poder y la belleza del beso, uno de los gestos más comunes y universales. ¿Y qué mejor manera de celebrar esta ocasión que con una lista de canciones que reflejan el significado y la esencia del beso en todas sus formas? Aquí te presento diez canciones que evocan la magia del beso en todas sus formas:

“Besame Mucho” - Consuelo Velázquez “Kiss Me” - Sixpence None The Richer “I Don’t Want to Miss a Thing” - Aerosmith “Can’t Help Falling in Love” - Elvis Presley “I Will Always Love You” - Whitney Houston “Your Song” - Elton John “Robarte un Beso” - Carlos Vives y Sebastián Yatra “Kiss Me A Lot” - Morrissey “Halo” - Beyoncé “Wonderful Tonight” - Eric Clapton

¿Por qué el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso?

Se conmemora cada 13 de abril en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia. Según la página web de Guinness World Records, en 2013 una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley’s Believe It or Not!, en Pattaya.

En la competencia participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años. Sin embargo, los Tiranarat, quienes ya habían ganado en años anteriores, salieron triunfadores otra vez en 2013 con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El más largo registrado en la historia, según la organización.

Además de llevarse el título, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records.