Si quieres sorprender a tu pareja en el Día de San Valentín con unas palabras que lleguen al corazón, has llegado al lugar indicado. A veces, encontrar la frase perfecta para expresar lo que sentimos no es tarea fácil, pero no te preocupes, aquí tienes 100 frases de amor listas para dedicar este 14 de febrero. Ya sea que busques algo romántico, profundo o con un toque divertido, seguro encontrarás la ideal para emocionar a esa persona especial.

Frases de San Valentín románticas

“Eres mi mejor historia de amor, mi presente perfecto y mi futuro soñado.”

“Desde que te vi, supe que mi hogar siempre estaría en tu abrazo.”

“El amor no se mide en días, sino en los momentos que nos dejan sin aliento.”

“Tú y yo, contra el mundo… y siempre ganamos.”

“Amarte no es una elección, es mi destino favorito.”

“Contigo descubrí que el amor no es encontrar a alguien perfecto, sino ver la perfección en cada uno de sus detalles.”

“Eres mi casualidad más bonita y mi coincidencia más esperada.”

“De todas mis decisiones, amarte ha sido la más fácil y hermosa.”

“El amor no se trata de mirarnos todo el tiempo, sino de mirar juntos en la misma dirección.”

“Eres la razón por la que cada día me despierto con una sonrisa.”

“No quiero un San Valentín, quiero una vida entera contigo.”

“Contigo aprendí que el amor es más que palabras, es demostrarlo cada día.”

“Te amé ayer, te amo hoy y si me dejas, te amaré por siempre.”

“Nuestro amor es mi canción favorita y quiero bailarla a tu lado toda la vida.”

“Eres mi lugar seguro, mi mejor historia y mi eterna inspiración.”

“No necesito un cuento de hadas, porque mi historia de amor contigo es mejor.”

“Tu amor es el regalo que nunca dejaré de agradecer.”

“Si el amor tuviera un rostro, para mí siempre sería el tuyo.”

“Las estrellas en el cielo no se comparan con el brillo de tu mirada.”

“En cada latido de mi corazón hay un ‘te amo’ solo para ti.”

Si buscas frases para sorprender en el Día de San Valentín, aquí encontrarás las más especiales. | Crédito: Mag / Freepik

Frases de San Valentín para enamorar

“Si cada vez que pienso en ti apareciera una estrella, ya no quedaría oscuridad en el cielo.”

“No sé cómo lo hiciste, pero desde que llegaste a mi vida, todo tiene más sentido.”

“Quisiera ser el aire que respiras, para estar en ti en cada instante.”

“Eres la casualidad más hermosa que el destino puso en mi camino.”

“No sé si el amor es ciego, pero si lo es, quiero perderme en la oscuridad de tu mirada.”

“Si tuviera que elegir entre amarte y respirar, usaría mi último aliento para decirte cuánto te amo.”

“Eres el sueño que nunca quiero dejar de soñar.”

“Si me dieran a elegir entre todo el mundo y un solo beso tuyo, elegiría tus labios sin pensarlo.”

“Quisiera ser la razón por la que sonríes cada mañana.”

“No necesito promesas ni grandes gestos, con tu amor tengo el mejor regalo del mundo.”

“Cuando te veo, entiendo todas esas canciones de amor que antes no tenían sentido.”

“Eres ese ‘algo’ que nunca supe que me faltaba, hasta que te encontré.”

“No quiero un ‘para siempre’ que dure poco, quiero un ‘día a día’ que nunca termine.”

“Cada minuto contigo es un instante que guardo en mi corazón.”

“Eres mi mejor coincidencia, mi amor sin lógica y mi destino más esperado.”

“Si tuviera que describirte con una sola palabra, diría: Irremplazable.”

“No sé qué hiciste, pero desde que te conocí, todo a mi alrededor brilla más.”

“En un mar de personas, siempre elegiría perderme en tu mirada.”

“No sé si fue magia, casualidad o destino, pero desde que llegaste, todo es más bonito.”

“Si el amor fuera un idioma, el mío llevaría tu nombre en cada palabra.”

Si buscas frases para sorprender en el Día de San Valentín, aquí encontrarás las más especiales. | Crédito: Mag / Freepik

Frases de San Valentín cortas

“Eres mi persona favorita en el mundo.”

“Contigo, todos los días son San Valentín.”

“No hay mejor lugar que a tu lado.”

“Tu amor es mi mejor regalo.”

“Eres mi sueño hecho realidad.”

“Te amo hoy, mañana y siempre.”

“Solo tú haces latir mi corazón así.”

“Amarte es lo mejor que me ha pasado.”

“Tú + Yo = Amor eterno.”

“Eres mi felicidad en persona.”

“Tu amor ilumina mi vida.”

“A tu lado, todo es perfecto.”

“Eres el mejor capítulo de mi historia.”

“Me robaste el corazón y no quiero que me lo devuelvas.”

“Solo contigo todo tiene sentido.”

“Mi lugar favorito es donde estés tú.”

“Eres mi mejor coincidencia.”

“Cada día te quiero más.”

“No necesito más, con tu amor me basta.”

“Eres mi siempre.”

Si buscas frases para sorprender en el Día de San Valentín, aquí encontrarás las más especiales. | Crédito: Freepik

Frases de San Valentín en inglés

“You are my favorite person in the world.”

“With you, every day feels like Valentine’s Day.”

“There’s no better place than by your side.”

“Your love is the greatest gift.”

“You are my dream come true.”

“I love you today, tomorrow, and forever.”

“Only you make my heart beat this way.”

“Loving you is the best thing that ever happened to me.”

“You + Me = Forever love.”

“You are my happiness in human form.”

“Your love lights up my life.”

“Everything is perfect when I’m with you.”

“You are the best chapter of my story.”

“You stole my heart, and I don’t want it back.”

“With you, everything makes sense.”

“My favorite place is wherever you are.”

“You are my best coincidence.”

“Every day I love you more.”

“I don’t need anything else; your love is enough.”

“You are my always and forever.”

Si buscas frases para sorprender en el Día de San Valentín, aquí encontrarás las más especiales. | Crédito: Mag / Freepik

Frases de San Valentín para reflexionar

“El verdadero amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de ver la perfección en sus imperfecciones.”

“Amar no es depender, es compartir la vida sin perderse a uno mismo.”

“El amor no se mide en palabras, sino en acciones que lo demuestran cada día.”

“No se ama con la cabeza ni con el corazón, se ama con cada acto de nuestra vida.”

“San Valentín no es un día, es un recordatorio de que el amor se cultiva todos los días.”

“Amar es elegir a la misma persona una y otra vez, incluso en los días difíciles.”

“Las relaciones felices no son perfectas, son aquellas donde ambos luchan por seguir juntos.”

“El amor real no es posesión, es libertad compartida.”

“La mejor manera de recibir amor es aprender a darlo sin condiciones.”

“El amor verdadero no busca completar, sino acompañar en el crecimiento.”

“Quien ama de verdad no busca cambiar al otro, sino apoyarlo para que sea su mejor versión.”

“Un ‘te amo’ sin acciones que lo respalden es solo un conjunto de palabras vacías.”

“No amamos por necesidad, amamos porque encontramos a alguien con quien compartir la vida.”

“Amar no es encontrar a alguien con quien vivir, es encontrar a alguien sin quien no imaginas vivir.”

“Las parejas más fuertes son aquellas que entienden que el amor es también compromiso y paciencia.”

“El amor no es solo un sentimiento, es una decisión que se toma todos los días.”

“A veces, el amor más grande es dejar ir lo que no nos hace felices.”

“El respeto y la admiración son la base de cualquier amor que desea perdurar.”

“La magia del amor está en los detalles, no en los grandes gestos.”

“San Valentín es solo un día; amar, en cambio, es una elección diaria.”