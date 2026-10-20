El precio del dólar en Colombia hoy, martes 20 de octubre de 2026, tiene una TRM de $3.156,32 colombianos por cada dólar estadounidense . El valor figura en las estadísticas del Banco de la República y coincide con el indicador publicado por La República para esta fecha. Frente a la referencia anterior de $3.174,67, representa una disminución de $18,35, equivalente al 0,58%.

Para quienes necesitan comprar dólares, vender divisas o calcular una transferencia, es importante distinguir esta referencia de las cotizaciones comerciales. La TRM no es una tarifa obligatoria: el precio de cada operación se acuerda entre las partes y puede diferir del indicador oficial.

¿A cuánto está el dólar hoy en Colombia? TRM y cotizaciones

La siguiente tabla reúne la TRM vigente y las referencias de compra y venta en casas de cambio publicadas por La República al momento de la consulta. Estas últimas son orientativas: no constituyen una oferta garantizada para todos los establecimientos, ciudades o montos.

Indicador Valor en pesos colombianos Qué significa TRM del 20 de octubre de 2026 $3.156,32 por USD Referencia oficial del día Referencia anterior $3.174,67 por USD Base de comparación reportada Variación en pesos -$18,35 Disminución frente al valor anterior Variación porcentual -0,58% Caída porcentual reportada Compra en casas de cambio $3.148 por USD Referencia de lo que recibe quien vende dólares Venta en casas de cambio $3.233 por USD Referencia de lo que paga quien compra dólares

Los valores oficiales y comerciales de la tabla proceden del indicador cambiario de La República; la TRM del día también se corrobora en la información estadística del Banco de la República.

¿Qué es la TRM y quién establece el tipo de cambio?

La tasa representativa del mercado expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcularla y certificarla diariamente, mientras que el Banco de la República también difunde esta información en sus plataformas estadísticas.

Su cálculo se basa en operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario durante el día hábil inmediatamente anterior. Por eso, la TRM vigente este martes no debe confundirse con una cotización que cambia en tiempo real durante la jornada.

También conviene evitar una confusión frecuente: el Banco de la República no fija el precio al que una persona debe comprar dólares en una ventanilla. La TRM funciona como referencia y no obliga a que los contratos o las negociaciones de divisas se liquiden exactamente a ese valor.

Cómo convertir dólares a pesos colombianos y de COP a USD

Para convertir dólares a pesos con la referencia oficial, multiplique el monto en USD por 3.156,32. Por ejemplo, USD 100 equivalen a $315.632 y USD 1.000 a $3.156.320. Estas equivalencias utilizan la TRM del 20 de octubre, sin incorporar márgenes comerciales ni comisiones.

La operación inversa consiste en dividir los pesos entre la tasa aplicable. Si busca una equivalencia informativa, puede utilizar la TRM; si necesita comprar dólares, use la cotización de venta que le confirme su proveedor.

Para una operación bancaria, pregunte qué tasa se aplicará, cuándo quedará fijada y cuál será el costo total. No dé por hecho que una transferencia, un cambio de efectivo o un pago internacional utilizarán automáticamente la referencia oficial: la tasa se acuerda entre las partes.