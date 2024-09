Es el producto que nunca puede faltar, pero que también se puede convertir en un gran peligro si es que no se instala correctamente. Estoy segura que en más de una ocasión te has preguntado cómo colocar el papel higiénico en el portarrollos: con el extremo colgando por encima o con el extremo por dentro mirando a la pared. La verdad es que una de ellas es la más higiénica y si lo haces mal puedes estar dañando tu salud. Aquí te explico qué es lo que dice la ciencia sobre esto y por qué resulta perjudicial.

No se trata solo de limitamos a poner otro rollo cuando se ha acabado, sino pensar en qué pasará luego. Si bien ambas maneras permiten usarlo y que cumpla su función, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, demostró que la correcta posición evita las infecciones causadas por las bacterias existentes en el baño.

La forma correcta de poner el rollo de papel higiénico

Ahora sí te lo cuento: el borde del papel debe ser colocado sobre el rollo y girándolo hacia abajo para que solo toques con tus manos el papel que se usará, más aún si ingresas a un baño público donde se estima que hay más de 6 mil bacterias por centímetro cuadrado como micrococos, estafilococos, estreptococos, entre otros, según investigaciones de la Sociedad Estadounidense de Microbiología.

Te lo explico mejor: la forma correcta de colocarlo es hacia fuera, de cara a nosotros, con la parte que cuelga lejos de la pared. Esto permitirá tirar del rollo de forma más sencilla y cortar más fácilmente el trozo sin necesidad de tocar el resto de papel. Esto evita la transferencia de gérmenes y lo mantiene más limpio.

SALUD | La razón por la que debes poner el rollo mirando hacia ti es que está más lejos de la pared. (Foto: Vlada Karpovich / Pexels)

¿Qué pasa si pones el rollo en el sentido contrario? Pues si colocas el borde debajo, las posibilidades de que este toque las paredes son mayores. Y es que por más que el baño esté muy limpio siempre habrá bacterias, sobre todo p.coli de las heces humanas, que se pueden colar. Estas se transmiten fácilmente desde las superficies a las manos y de ahí a cualquier objeto que se toque.

Es por esto que si colocas el rollo con el extremo colgando hacia delante estará mucho más al alcance de tu mano y solamente tocarás el trozo de papel que usarás y que, después, procederás a desechar en el tacho.

SALUD | Si elegimos poner el rollo del otro lado, el papel rozará con la pared del baño la cual puede contener restos de productos de limpieza o bacterias. (Foto: hermaion / Pexels)

Si bien colocar el papel lejos de la pared es vital para cuidar la salud, no es lo único que debes considerar. Otro consejo es que se debe ubicar a una distancia del inodoro suficiente para que no puedan llegar salpicaduras que lo contaminen. Lo mejor es que no quede sobre el tanque del inodoro y tampoco permitas que roce el suelo si el papel fue jalado con fuerza antes de cortar el pedazo que se usará.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).