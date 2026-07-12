Un gesto tan cotidiano como tocarse el cabello durante una conversación oculta un significado mucho más profundo de lo que se imagina. De acuerdo con los expertos en psicología , este movimiento repetitivo suele revelar los rasgos de la personalidad de quien lo pone en práctica. ¿Qué señala esta ciencia? Para conocer los detalles completos, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Esta acción es comúnmente realizada tanto mujeres como hombres. En ese sentido, surge la duda de por qué nos agarramos el cabello mientras compartimos un diálogo con otras personas.

Es así que, a lo largo de los años, los profesionales que analizan el comportamiento humano han realizado estudios al respecto, obteniendo resultados que te interesarán descubrirlos.

La gran mayoría tiene la duda de por qué una persona acostumbra a tocarse el cabello mientras dialoga. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que se tocan el cabello mientras conversan

Aunque habitualmente se asume que tocarse el cabello mientras dialogamos es una señal de coquetería , los expertos en psicología consideran que su significado va más allá, especialmente si se realiza con frecuencia.

Por ejemplo, si una mujer o un hombre realiza presenta esta costumbre cuando intercambia palabras con amistades o familiares se trataría de una respuesta activada por el cerebro con la finalidad de reducir la tensión en situaciones incómodas.

Este movimiento repetitivo funciona como un mecanismo de desahogo para la persona, así lo explica el psicólogo Seth Myers a Psychology Today. Entonces, cuando te tocas el cabello, logras descargar la presión emocional que acumulaste durante una conversación que provoca estrés, vergüenza o ansiedad.

Los psicólogos precisan que este hábito ayuda a liberar la tensión emocional en situaciones incómodas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Otros estudios señalados en el portal Saber Vivir indican que esta costumbre puede evidenciar que la persona presenta mucha inseguridad, ya que intenta causar buena impresión mientras conversa con la otra parte.

En realidad, tocarse el cabello durante una conversación no representa algún trastorno, pero la frecuencia sí puede ser preocupante. Según los especialistas, hay individuos que padecen de tricotilomanía, una necesidad constante de arrancarse el cabello de manera frecuente.

En ese tipo de circunstancias, es clave buscar la ayuda de un profesional para que analice el caso y determine qué tratamiento se debe llevar.

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