Los auxiliares de vuelo están altamente capacitados para responder a distintos tipos de emergencias que pueden ocurrir durante un vuelo comercial; sin embargo, cuando surge un problema a bordo, la tripulación intenta manejarlo sin alarmar a los pasajeros. Para lograrlo, muchas aerolíneas utilizan códigos internos que permiten comunicar situaciones delicadas de forma discreta.

Estos códigos suelen emplearse especialmente cuando ocurre una emergencia médica en la cabina. De esta manera, los tripulantes pueden avisar al resto del equipo y coordinar una respuesta rápida sin generar preocupación entre las decenas o incluso cientos de personas que viajan en el avión.

“Términos como ‘Code 300’ o ‘Angel’ suelen ser utilizados por aerolíneas comerciales para señalar discretamente una emergencia médica a bordo, generalmente cuando un pasajero está incapacitado, no responde o se encuentra en una situación de grave angustia”, explicó Jason Martinelli, director de operaciones de Cirrus Aviation Services, a Travel + Leisure.

Expresiones como “Code 300” o “Angel” pueden indicar que un pasajero sufre una emergencia médica y necesita atención inmediata. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

El especialista también señaló que estos códigos pueden variar dependiendo de la aerolínea. Aunque las emergencias médicas se toman con la misma seriedad en toda la aviación comercial, cada compañía puede manejar sus propios procedimientos y formas de comunicación internas.

“Aunque los protocolos de emergencia médica se toman muy en serio en toda la aviación comercial mundial, la terminología específica, como ‘Code 300’ o ‘Angel’, no está completamente estandarizada”, afirmó Martinelli.

El uso de este lenguaje tiene como objetivo evitar situaciones de pánico dentro del avión. Al comunicar la emergencia de forma reservada, la tripulación puede organizar la respuesta con rapidez mientras mantiene un ambiente tranquilo en la cabina.

El objetivo es mantener el orden en la cabina mientras se prioriza la seguridad de todos a bordo. (Foto referencial: andresr / iStock)

“Anunciar una emergencia médica de forma explícita por el sistema de altavoces podría generar miedo, confusión o aglomeraciones en el pasillo”, señaló Martinelli.

“La comunicación codificada permite que los auxiliares de vuelo y los pilotos coordinen una respuesta con calma y eficiencia, manteniendo un ambiente controlado en la cabina. El objetivo es manejar la situación de manera discreta mientras se prioriza la seguridad y el orden”, agregó.

Cómo actuar durante una emergencia en un vuelo

Durante una emergencia en vuelo, lo más importante es mantener la calma y seguir las instrucciones de la tripulación. Según la FAA, los auxiliares de vuelo y pilotos están entrenados para manejar situaciones críticas y dar indicaciones claras a los pasajeros. Prestar atención a los anuncios y actuar con rapidez ayuda a que la evacuación o la respuesta a la emergencia sea más segura para todos.

También es fundamental saber dónde están las salidas de emergencia y recordar cuántas filas hay entre tu asiento y la salida más cercana. Los expertos recomiendan revisar la tarjeta de seguridad antes del despegue y tener un plan mental en caso de emergencia. Esto permite reaccionar con mayor rapidez si el avión necesita evacuar o si ocurre algún incidente inesperado.

Si se ordena evacuar el avión, las autoridades de aviación aconsejan dejar todas las pertenencias, moverse rápidamente hacia la salida más cercana y seguir las luces del suelo. Una vez fuera del avión, hay que alejarse de la aeronave y permanecer atento a las indicaciones del personal de emergencia.

