Muchos dueños de mascotas creen que ofrecer un poco más de comida o compartir alimentos de la mesa es una forma de consentir a sus perros; sin embargo, especialistas en nutrición veterinaria aseguran que este hábito puede tener consecuencias importantes para su salud. La evidencia científica demuestra que mantener un peso corporal saludable es uno de los factores que más influye en la calidad y la duración de la vida de un perro.

La red VCA Animal Hospitals, una de las mayores cadenas de atención veterinaria en América del Norte, advierte que la obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente en perros. Esta condición no es solo estética, sino una patología asociada a problemas de salud como diabetes, artritis, enfermedades cardíacas, trastornos respiratorios y reducción en la movilidad.

Además, los especialistas destacan que el exceso de peso complica el tratamiento de otras patologías preexistentes y reduce la esperanza y calidad de vida de las mascotas.

Estudios científicos muestran que los perros con sobrepeso pueden vivir menos años que aquellos con un peso saludable. (Foto referencial: Magnific)

Un estudio encontró que los perros con sobrepeso viven menos años

Una investigación publicada por WALTHAM Petcare Science Institute y difundida en la revista Journal of Veterinary Internal Medicine analizó datos de más de 50.000 perros de distintas razas.

Los investigadores concluyeron que los perros con sobrepeso tuvieron una esperanza de vida significativamente menor que aquellos con un peso saludable.

Los autores destacaron que mantener una condición corporal adecuada puede contribuir a que los perros vivan más tiempo y con una mejor calidad de vida.

Los veterinarios recomiendan controlar las porciones, limitar los premios y ofrecer una dieta equilibrada. (Foto referencial: Magnific)

El dilema de los premios y las sobras de comida

Los veterinarios recuerdan que muchas personas solo consideran el alimento principal, pero olvidan sumar las galletas, snacks y restos de comida que ofrecen durante el día. La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) recomienda que los premios no representen más del 10% de las calorías diarias de una mascota para evitar un consumo excesivo de energía.

La American Animal Hospital Association (AAHA), por su parte, recomienda evaluar periódicamente la condición corporal del perro junto con el veterinario.

Un perro con un peso adecuado debe tener las costillas palpables sin exceso de grasa y una cintura visible al observarlo desde arriba. También aconseja ajustar la cantidad de alimento según la edad, la raza, el tamaño y el nivel de actividad física de cada animal.

Mantener un peso adecuado también reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la calidad de vida. (Foto referencial: Magnific)

El ejercicio y una alimentación equilibrada marcan la diferencia

Los especialistas coinciden en que una alimentación balanceada debe ir acompañada de actividad física diaria. Paseos, juegos y ejercicios adaptados a la edad del perro ayudan a controlar el peso, fortalecer músculos y articulaciones y reducir el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo.

Controlar las porciones, limitar los premios, evitar compartir comida de la mesa y visitar al veterinario de forma periódica son medidas sencillas que pueden marcar una gran diferencia en la salud de una mascota.

Prevenir la obesidad no solo mejora la calidad de vida de los perros, sino que también puede ayudarles a vivir más años y con un mejor bienestar.