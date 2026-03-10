Entramos al segundo día de la semana y el tipo de cambio vuelve a captar la atención en México. Para este martes 10 de marzo de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.61 pesos mexicanos por cada dólar , según el valor al momento de realizar el cambio en el país. A continuación, te explico cuáles son los factores que han provocado el reciente incremento de la moneda estadounidense en territorio mexicano.

¿Por qué ha subido el Precio del Dólar en México?

Para este inicio del mes de marzo de 2026 el dólar ha tenido un alza bastante importante en México. No, no es tu imaginación ni se trata de un hecho aislado, pues parece que la situación tiene aún para largo rato. Se trata de una caída del valor del peso mexicano debido al conflicto de Estados Unidos y Medio Oriente, que ha afectado los precios del petróleo y eso modifica el valor del peso mexicano, dejándolo por los suelos en los últimos días .

Este precio, que bordea casi los 18 pesos mexicanos por cada dólar que se cambia, es algo que no se veía desde el mes de septiembre de 2025, siendo octubre el mes en el que empezó a caer el precio del dólar en México y la moneda mexicana se hizo un poco más fuerte.

Recordemos que el conflicto bélico ha tenido paralizado el comercio del petróleo en el Golfo Pérsico, debido a que por el estrecho de Ormuz pasa casi el 20% del tráfico de petróleo del mundo y los inversionistas prefieren refugiarse en el dólar antes que en cualquier moneda local.

Conoce el precio del dólar en México de este martes 10 de marzo de 2026 y su tipo de cambio en pesos mexicanos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Tipo de Cambio en México — 10 de marzo 2026

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF): $17.7687 MXN por dólar estadounidense.

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN) Afirme 16.50 17.90 Banco Azteca 16.25 18.04 Bank of America 16.4474 18.3824 Banorte 16.25 17.80 BBVA Bancomer 16.65 17.79 Grupo Financiero Multiva 17.51 17.51 Intercam 16.8604 17.8709 BX+ 16.9455 17.9605

Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

Consulta cuál es el precio del dólar en México para este martes 10 de marzo 2026, con su tipo de cambio a pesos mexicanos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación de EE.UU. influye directamente en la tendencia del peso mexicano hoy, domingo 08 de marzo de 2026, modificando las expectativas de los mercados sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

La inflación en EE.UU. afecta directamente la cotización del peso mexicano, especialmente en jornadas como la de hoy. Si la inflación estadounidense resulta menor a lo esperado , como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente fortalece al peso mexicano .

, como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente . Así, la baja inflación en EE.UU. hoy impulsa la fortaleza del peso mexicano, ya que reduce la demanda global por dólares y suma presión a las autoridades estadounidenses para evitar endurecer su política monetaria. Esto provoca que el tipo de cambio del dólar tenga una tendencia descendente frente al peso mexicano durante la jornada.

Calculadora de cambio de peso mexicano a dólar estadounidense y viceversa