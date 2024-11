Desde fines del siglo XIX, la ciudad de Nueva York es uno de los centros de la política y la economía mundial; por tanto, los ojos del mundo están puestos sobre ella, y cómo no ser una atracción si alberga la sede de la Organización de las Naciones Unidas, así como numerosas empresas e instituciones financieras. No sólo ello, ya que ejerce gran influencia en diversos campos como educación, entretenimiento, artes, moda y más, que la han llevado a ser considerada una de las ciudades más globalizadas del planeta. Estos serían motivos suficientes para pensar que sería la capital de su estado homónimo; sin embargo, no es así, pues otra ocupa ese lugar. En las siguientes líneas conoce por qué NYC no es la cabeza de dicho estado de los EE.UU. y qué metrópoli sí.

Entre otros datos importantes a resaltar de New York City tenemos que es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, además de poseer lugares y edificios reconocidos por todo el mundo como la estatua de La Libertad, Wall Street, Empire State, el One World Trade Center, etc.

El estado de Nueva York es el mayor centro financiero y comercial de los Estados Unidos, así como su mayor centro industrial (Foto: Freepik)

EL MOTIVO POR EL QUE LA CIUDAD DE NUEVA YORK NO ES LA CAPITAL DE SU ESTADO

Como lo mencionamos líneas arriba, la ciudad de Nueva York es una de las pocas ciudades del mundo que es sede de varias instituciones internacionales sin ser la capital política de un estado. Para entender mejor, debemos retroceder hasta la época de la fundación de Estados Unidos, en 1776. Desde aquellos años, Nueva York ya se erigía como un territorio importante, tanto así que fue temporalmente elegida la capital del país, de 1785 a 1789. Es más, fue en New York City que George Washington fue investido primer presidente de los Estados Unidos. Entonces, sería lógico pensar que NYC hubiera sido nombrada como la capital de su estado homónimo, pero no fue así.

¿Por qué? La Ciudad de Nueva York no fue elegida capital de su estado porque a finales del siglo XVIII aún no era el centro financiero que es en la actualidad, además su expansión comenzó tiempo después, en la década de 1830. El hecho de dejarla a un lado dividió al sur y el norte del territorio, por lo que la decisión final implicó factores geográficos.

Manhattan es una isla situada en la desembocadura del río Hudson en el norte del puerto de Nueva York (Foto: Pixabay)

¿CUÁL ES LA CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK Y POR QUÉ?

La capital del estado de Nueva York es Albany. Fue elegida como tal por haber tenido un rápido crecimiento económico y desarrollo político. Además, “entre 1757 y 1763 se convirtió en el centro de la planificación militar durante la Guerra franco-india, aunque los franceses nunca invadieron la ciudad”, precisa en el sitio web de la ciudad.

A raíz de la importancia de la ciudad, así como su estratégica ubicación geográfica en aquella época fue declarada como capital del estado de Nueva York.

Albany es el mayor centro urbano del Distrito Capital, la cuarta región metropolitana más populosa del estado tras Nueva York, Búfalo y Rochester. Se encuentra ubicada a 233 kilómetros al noroeste de New York City, cerca de la confluencia de los ríos Mohawk y Hudson.

La capital de la ciudad del estado de Nueva York es Albany (Foto: Freepik)