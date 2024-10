La elecciones presidenciales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y cada acción que realicen los candidatos Donald Trump y Kamala Harris viene acaparando la atención de los votantes. A solo dos semanas de que se cuenten los votos de miles de ciudadanos, un peculiar hecho se ha vuelto tendencia y es que el exmandatario Barack Obama rapeó ‘Lose Yourself’ junto a Eminem en un mitin de apoyo a la demócrata en Detroit, ciudad natal del rapero. Aquí te cuento los detalles de este suceso que le dio la vuelta al mundo.

La capital de Míchigan, estado clave para las elecciones, recibió el último martes 22 de octubre a una gran multitud que apoyó a la vicepresidenta y representante del partido demócrata. Sobre el escenario, el artista de 52 años y ganador del Grammy le dio la bienvenida al político de 63 sin imaginar lo que sucedería segundos después.

Barack Obama, quien fue presidente de Estados Unidos de 2009 a 2017 comenzó su discurso diciendo “estoy aquí para pedir que voten por la nueva presidenta de EE. UU., Kamala Harris” y luego citó la exitosa canción ‘Lose Yourself’ que fue todo un boom en 2002.

El rapero Eminem presentó al expresidente Barack Obama en un mitin en apoyo de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, en Detroit (Míchigan). (Foto: @barackobama / Instagram)

Barack Obama rapeó ‘Lose Yourself’

Ya sobre el escenario empezó su discurso manifestando: “Tengo que decir que he dado muchos mítines, así que no suelo ponerme nervioso, pero al salir después de Eminem es diferente”. Fue ahí donde empezó el anecdótico momento que hoy es tendencia pronunciando las primeras líneas de ‘Lose Yourself’: “I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom’s spaghetti, I’m nervous but on the surface I look calm and ready to drop bombs but I keep on forgetting” [noto las palmas de las manos sudorosas, las rodillas débiles, los brazos pesados, ya tengo vómito en el jersey, los espaguetis de mamá, estoy nervioso pero en apariencia parezco tranquilo y listo para soltar bombas, pero se me olvida]”.

La multitud de seguidores de Kamala Harris estalló de euforia al escuchar a Obama rapeando el sencillo que ganó un Grammy a Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación Solista de Rap Masculina en 2004. “Estoy nervioso, pero en la superficie parezco tranquilo y listo para lanzar bombas, pero sigo olvidándome...”, agregó para luego decir: “Me encanta Eminem”.

Si bien Obama se animó a rapear, su mensaje principal a los ciudadanos de Detroit fue que salgan a votar, ya que los resultados van a ser “apretados” frente a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

El mensaje de Eminem

El rapero está a favor de Kamala Harris y durante su participación en el mitin en su ciudad natal se dirigió a la multitud diciendo “estoy aquí esta noche por un par de razones importantes” y que “creo que es importante usar la voz, así que animo a todo el mundo a que salga a votar, por favor”.

“No creo que nadie quiera unos Estados Unidos en los que la gente esté preocupada por las represalias que pueda sufrir si da a conocer su opinión. Creo que la vicepresidenta Harris apoya un futuro para este país en el que se protejan y defiendan estas libertades y muchas otras”, agregó.

"De cara a estas elecciones, el centro de atención se centrará en nosotros más que nunca", expresó Eminem desde el escenario en Detroit (Míchigan). (Foto: @barackobama / Instagram)

Esta no es la primera vez que el cantante y el político están vinculados, pues Eminem apoyó la carrera de Obama y también la candidatura Biden-Harris en 2020.