Adoptar no solo te permite sumar una mascota a tu familia: también libera espacio en los refugios para que otros animales puedan recibir atención y encontrar un hogar (Foto: Magnific)
Adoptar no solo te permite sumar una mascota a tu familia: también libera espacio en los refugios para que otros animales puedan recibir atención y encontrar un hogar (Foto: Magnific)
/ eugene barmin
Judith Vicente
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Si y buscas la compañía y el cariño de una mascota, la adopción puede ser una gran opción. Además de brindar una segunda oportunidad a que necesita un hogar, sumarás a tu familia o a ti mismo un compañero que puede ofrecer afecto y compañía todos los días. Antes de iniciar el proceso, es importante conocer algunos requisitos básicos y prepararte para asumir la responsabilidad de su alimentación, atención veterinaria y bienestar. A continuación, te contamos cuáles son los lugares disponibles para adoptar y qué necesitas presentar para hacerlo.

Desde Miami hasta Orlando y Tampa, hay centros de adopción que buscan dar una segunda oportunidad a perros y gatos (Foto: Magnific)
Desde Miami hasta Orlando y Tampa, hay centros de adopción que buscan dar una segunda oportunidad a perros y gatos (Foto: Magnific)

¿DÓNDE ADOPTAR UNA MASCOTA EN FLORIDA?

En Florida puedes adoptar en refugios municipales, servicios de control animal de cada condado y organizaciones protectoras.

¿QUÉ NECESITAS PRESENTAR PARA ADOPTAR UN ANIMAL EN FLORIDA?

En la mayoría de los casos, lleva:

  • Identificación oficial vigente con foto, como licencia de conducir o identificación de Florida.
  • Comprobante de domicilio actual si la dirección no aparece en tu identificación: puede ser una factura reciente o correspondencia oficial.
  • Solicitud de adopción completada, en línea o en el refugio, según las reglas de la institución.
  • Comprobante o autorización del arrendador, si vives en una propiedad alquilada; algunos centros solicitan sus datos de contacto y su aprobación.
  • Forma de pago para cubrir la tarifa de adopción, cuando corresponda. Por ejemplo, Orange County indica efectivo, tarjeta de crédito/débito o cheque.
  • Correa y collar para un perro, o transportadora para un gato, para llevarlo a casa de manera segura.
  • Conviene consultar los requisitos del refugio específico antes de ir, ya que pueden pedir información adicional sobre otras mascotas que tengas, vacunas vigentes o condiciones de vivienda.
Para adoptar una mascota, generalmente debes ser mayor de edad, presentar una identificación con foto y completar una solicitud (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini AI)
Para adoptar una mascota, generalmente debes ser mayor de edad, presentar una identificación con foto y completar una solicitud (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini AI)

¿CUÁNTO CUESTA ADOPTAR UNA MASCOTA EN FLORIDA?

Adoptar una mascota en Florida puede costar desde US$20 hasta más de US$180, según el condado, el refugio, la edad y el tipo de animal. Las tarifas suelen incluir vacunas iniciales, esterilización o castración, microchip y desparasitación.

Vale precisar que la adopción no tiene por qué ser gratis, ya que la tarifa suele ayudar a cubrir parte de los gastos que el refugio ya asumió: examen veterinario, vacunas, esterilización o castración, microchip, desparasitación y, en algunos casos, tratamientos médicos o cuidado temporal. Además, el cobro puede contribuir al funcionamiento del refugio.

OJO: muchos condados y organizaciones ofrecen adopciones gratuitas o con descuento en campañas especiales, especialmente para animales adultos, mayores o que llevan mucho tiempo esperando hogar.

En otras palabras: no se paga por “comprar” a la mascota, sino por parte de su atención y preparación antes de llegar a su nuevo hogar.

Zona o refugioPerrosGatos
Orange County (Orlando)US$80US$50
Miami-DadeUS$65 para perros mayores de 4 meses; US$85 para menores de esa edadDepende del programa y disponibilidad
Hillsborough CountyDesde US$20 para animales “listos para irse”; otras tarifas entre US$35 y US$125, más licencia antirrábicaDesde US$20, según condición y programa
Humane Society of ManateeAproximadamente US$80 a US$180, según edad, tamaño y especieUS$40 a US$95, según edad
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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