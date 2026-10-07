Si vives en Florida y buscas la compañía y el cariño de una mascota, la adopción puede ser una gran opción. Además de brindar una segunda oportunidad a un animal que necesita un hogar, sumarás a tu familia o a ti mismo un compañero que puede ofrecer afecto y compañía todos los días. Antes de iniciar el proceso, es importante conocer algunos requisitos básicos y prepararte para asumir la responsabilidad de su alimentación, atención veterinaria y bienestar. A continuación, te contamos cuáles son los lugares disponibles para adoptar y qué necesitas presentar para hacerlo.
¿DÓNDE ADOPTAR UNA MASCOTA EN FLORIDA?
En Florida puedes adoptar en refugios municipales, servicios de control animal de cada condado y organizaciones protectoras.
- Miami-Dade Animal Services: atiende al condado de Miami-Dade y ofrece adopciones, entre otros servicios para mascotas.
- Humane Society of Greater Miami: es una alternativa de adopción en Miami. Suele requerir solicitud previa y documentación del solicitante.
- Orange County Animal Services: ubicado en Orlando, permite adopciones presenciales sin cita previa, por orden de llegada tras interactuar con el animal.
- Palm Beach County Animal Care and Control: la dirección del centro de adopción está en 7100 Belvedere Road, West Palm Beach.
- Humane Society of Manatee County: cuenta con un centro de adopción en 2515 14th Street W., Bradenton.
- Servicios Animales de Collier o Alachua County: también gestionan adopciones locales y solicitudes para los interesados.
¿QUÉ NECESITAS PRESENTAR PARA ADOPTAR UN ANIMAL EN FLORIDA?
En la mayoría de los casos, lleva:
- Identificación oficial vigente con foto, como licencia de conducir o identificación de Florida.
- Comprobante de domicilio actual si la dirección no aparece en tu identificación: puede ser una factura reciente o correspondencia oficial.
- Solicitud de adopción completada, en línea o en el refugio, según las reglas de la institución.
- Comprobante o autorización del arrendador, si vives en una propiedad alquilada; algunos centros solicitan sus datos de contacto y su aprobación.
- Forma de pago para cubrir la tarifa de adopción, cuando corresponda. Por ejemplo, Orange County indica efectivo, tarjeta de crédito/débito o cheque.
- Correa y collar para un perro, o transportadora para un gato, para llevarlo a casa de manera segura.
- Conviene consultar los requisitos del refugio específico antes de ir, ya que pueden pedir información adicional sobre otras mascotas que tengas, vacunas vigentes o condiciones de vivienda.
¿CUÁNTO CUESTA ADOPTAR UNA MASCOTA EN FLORIDA?
Adoptar una mascota en Florida puede costar desde US$20 hasta más de US$180, según el condado, el refugio, la edad y el tipo de animal. Las tarifas suelen incluir vacunas iniciales, esterilización o castración, microchip y desparasitación.
Vale precisar que la adopción no tiene por qué ser gratis, ya que la tarifa suele ayudar a cubrir parte de los gastos que el refugio ya asumió: examen veterinario, vacunas, esterilización o castración, microchip, desparasitación y, en algunos casos, tratamientos médicos o cuidado temporal. Además, el cobro puede contribuir al funcionamiento del refugio.
OJO: muchos condados y organizaciones ofrecen adopciones gratuitas o con descuento en campañas especiales, especialmente para animales adultos, mayores o que llevan mucho tiempo esperando hogar.
En otras palabras: no se paga por “comprar” a la mascota, sino por parte de su atención y preparación antes de llegar a su nuevo hogar.
|Zona o refugio
|Perros
|Gatos
|Orange County (Orlando)
|US$80
|US$50
|Miami-Dade
|US$65 para perros mayores de 4 meses; US$85 para menores de esa edad
|Depende del programa y disponibilidad
|Hillsborough County
|Desde US$20 para animales “listos para irse”; otras tarifas entre US$35 y US$125, más licencia antirrábica
|Desde US$20, según condición y programa
|Humane Society of Manatee
|Aproximadamente US$80 a US$180, según edad, tamaño y especie
|US$40 a US$95, según edad