Si vives en Florida y buscas la compañía y el cariño de una mascota, la adopción puede ser una gran opción. Además de brindar una segunda oportunidad a un animal que necesita un hogar, sumarás a tu familia o a ti mismo un compañero que puede ofrecer afecto y compañía todos los días. Antes de iniciar el proceso, es importante conocer algunos requisitos básicos y prepararte para asumir la responsabilidad de su alimentación, atención veterinaria y bienestar. A continuación, te contamos cuáles son los lugares disponibles para adoptar y qué necesitas presentar para hacerlo.

Desde Miami hasta Orlando y Tampa, hay centros de adopción que buscan dar una segunda oportunidad a perros y gatos (Foto: Magnific)

¿DÓNDE ADOPTAR UNA MASCOTA EN FLORIDA?

En Florida puedes adoptar en refugios municipales, servicios de control animal de cada condado y organizaciones protectoras.

Miami-Dade Animal Services : atiende al condado de Miami-Dade y ofrece adopciones, entre otros servicios para mascotas.

atiende al condado de Miami-Dade y ofrece adopciones, entre otros servicios para mascotas. Humane Society of Greater Miami: es una alternativa de adopción en Miami. Suele requerir solicitud previa y documentación del solicitante.

es una alternativa de adopción en Miami. Suele requerir solicitud previa y documentación del solicitante. Orange County Animal Services : ubicado en Orlando, permite adopciones presenciales sin cita previa, por orden de llegada tras interactuar con el animal.

ubicado en Orlando, permite adopciones presenciales sin cita previa, por orden de llegada tras interactuar con el animal. Palm Beach County Animal Care and Control : la dirección del centro de adopción está en 7100 Belvedere Road, West Palm Beach.

la dirección del centro de adopción está en 7100 Belvedere Road, West Palm Beach. Humane Society of Manatee County : cuenta con un centro de adopción en 2515 14th Street W., Bradenton.

cuenta con un centro de adopción en 2515 14th Street W., Bradenton. Servicios Animales de Collier o Alachua County: también gestionan adopciones locales y solicitudes para los interesados.

¿QUÉ NECESITAS PRESENTAR PARA ADOPTAR UN ANIMAL EN FLORIDA?

En la mayoría de los casos, lleva:

Identificación oficial vigente con foto, como licencia de conducir o identificación de Florida.

Comprobante de domicilio actual si la dirección no aparece en tu identificación: puede ser una factura reciente o correspondencia oficial.

Solicitud de adopción completada, en línea o en el refugio, según las reglas de la institución.

Comprobante o autorización del arrendador, si vives en una propiedad alquilada; algunos centros solicitan sus datos de contacto y su aprobación.

Forma de pago para cubrir la tarifa de adopción, cuando corresponda. Por ejemplo, Orange County indica efectivo, tarjeta de crédito/débito o cheque.

Correa y collar para un perro, o transportadora para un gato, para llevarlo a casa de manera segura.

Conviene consultar los requisitos del refugio específico antes de ir, ya que pueden pedir información adicional sobre otras mascotas que tengas, vacunas vigentes o condiciones de vivienda.

Para adoptar una mascota, generalmente debes ser mayor de edad, presentar una identificación con foto y completar una solicitud (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini AI)

¿CUÁNTO CUESTA ADOPTAR UNA MASCOTA EN FLORIDA?

Adoptar una mascota en Florida puede costar desde US$20 hasta más de US$180, según el condado, el refugio, la edad y el tipo de animal. Las tarifas suelen incluir vacunas iniciales, esterilización o castración, microchip y desparasitación.

Vale precisar que la adopción no tiene por qué ser gratis, ya que la tarifa suele ayudar a cubrir parte de los gastos que el refugio ya asumió: examen veterinario, vacunas, esterilización o castración, microchip, desparasitación y, en algunos casos, tratamientos médicos o cuidado temporal. Además, el cobro puede contribuir al funcionamiento del refugio.

OJO: muchos condados y organizaciones ofrecen adopciones gratuitas o con descuento en campañas especiales, especialmente para animales adultos, mayores o que llevan mucho tiempo esperando hogar.

En otras palabras: no se paga por “comprar” a la mascota, sino por parte de su atención y preparación antes de llegar a su nuevo hogar.

Zona o refugio Perros Gatos Orange County (Orlando) US$80 US$50 Miami-Dade US$65 para perros mayores de 4 meses; US$85 para menores de esa edad Depende del programa y disponibilidad Hillsborough County Desde US$20 para animales “listos para irse”; otras tarifas entre US$35 y US$125, más licencia antirrábica Desde US$20, según condición y programa Humane Society of Manatee Aproximadamente US$80 a US$180, según edad, tamaño y especie US$40 a US$95, según edad